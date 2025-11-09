Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite per la 13^ giornata che si giocano oggi, domenica 9 novembre 2025

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: TANTE SUPER SFIDE!

I risultati Serie C cominceranno subito forti oggi, domenica 9 novembre 2025. Siamo naturalmente ancora nella tredicesima giornata di campionato e parliamo subito del girone A, sia perché avrà ben sei partite oggi, sia perché scenderanno in campo tutte le migliori della classifica e pure perché al Nord la partenza sarà forte già dal lunch match delle ore 12.30.

Risultati Serie C, classifiche/ Il Ravenna è capolista! Diretta gol live score (oggi sabato 8 novembre 2025)

L’apertura infatti sarà affidata a Inter U23 Vicenza: i giovani nerazzurri stanno facendo davvero bene nel primo anno di esistenza della seconda squadra dell’Inter, ma oggi l’esame sarà difficilissimo contro la scatenata capolista Vicenza, che settimana scorsa è subito tornata a vincere dopo un isolato pareggio e vuole fare un altro passo nella sua fuga per la promozione.

Diretta/ Trapani Picerno (risultato finale 2-1): doppio Fischnaller, che rimonta! (Serie C, 8 novembre 2025)

Tiferanno per l’Inter U23 altre due squadre che scenderanno in campo nelle ore seguenti, a cominciare dall’Union Brescia che ospiterà l’Alcione Milano in quello che può essere senza dubbio considerato come il secondo big-match del girone A per i risultati Serie C in questo turno, perché dopo il match fra la quarta e la prima avremo anche l’incrocio fra la seconda e la quinta.

Di tutto questo ovviamente proverà ad approfittare il Lecco, che giocherà per ultima fra le big sul campo del Novara, che invece è parecchio più indietro in classifica. Il turno potrebbe quindi essere favorevole ai lecchesi perché almeno un paio delle big rallenteranno in classifica, poi naturalmente sarà compito dei blu celesti approfittarne vincendo la propria partita al Piola…

DIRETTA/ Campobasso Sambenedettese (risultato finale 1-1): pari di Marranzino! (Serie C oggi 7 novembre 2025)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: MATCH DI LUSSO IN TUTTI I GIRONI

Gli altri due gruppi in realtà non saranno da meno, per i risultati Serie C passiamo quindi adesso al girone B, nel quale il piatto forte sarà sicuramente Perugia Arezzo, anche se per motivi opposti. Gli umbri stanno vivendo un campionato da incubo, indegno della loro storia: scuotersi proprio contro la capolista però non sarà semplice, l’Arezzo finora ha concesso pochissimo e deve rispondere a due tenaci rivali per la promozione diretta. Curiosità: in questo gruppo avremo quattro partite in quattro orari diversi.

Infine eccoci al girone C, che per i risultati Serie C dovrà attendere il posticipo di domani per vedere in campo la capolista, ma che oggi manderà in campo le tre più immediate inseguitrici. Catania Altamura sarà in particolare l’occasione per i siciliani di cercare un sorpasso almeno provvisorio, poi avremo il Monopoli impegnato in casa contro l’ambiziosa Casertana ed infine in serata il big-match Foggia Benevento, anche se purtroppo la situazione dei pugliesi è difficile all’estremo opposto della classifica rispetto ai campani.

RISULTATI SERIE C, 13^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12:30

Inter U23 Vicenza

Ore 14:30

Brescia Alcione Milano

Pro Vercelli Triestina

Trento Ospitaletto

Ore 17:30

Giana Erminio AlbinoLeffe

Novara Lecco

GIRONE B

Ore 12:30

Juventus U23 Forlì

Ore 14:30

Perugia Arezzo

Ore 17:30

Carpi Livorno

Ore 20:30

Ternana Vis Pesaro

GIRONE C

Ore 14:30

Catania Altamura

Siracusa Latina

Ore 17:30

Monopoli Casertana

Sorrento Audace Cerignola

Ore 20:30

Foggia Benevento

CLICCA PER LE CLASSIFICHE