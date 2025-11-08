Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite per la 13^ giornata di campionato (oggi sabato 8 novembre 2025)
RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UNDICI PARTITE PER LA 13^ GIORNATA
Dopo gli anticipi del venerdì sera, si fa come sempre più interessante, anche nella tredicesima giornata, l’appuntamento con i risultati Serie C oggi, sabato 8 novembre 2025. Potremmo concedere oggi l’onore della “copertina” al Ravenna, meravigliosa rivelazione del girone B, che infatti scenderà in campo nel pomeriggio ospitando in Romagna la Torres.
Un anno fa di questi tempi i sardi lottavano per la promozione in Serie B, mentre il Ravenna era in Serie D. Fa quasi impressione ripensarci adesso, con la classifica del girone B che ci parla di una Torres tristemente penultima e quindi a rischio di scivolare fra i dilettanti, mentre il Ravenna ha vinto ben dieci partite e con 30 punti fa sentire il fiato sul collo dell’Arezzo.
La partita di oggi potrebbe quindi dare al Ravenna la chance di operare il sorpasso almeno per una notte, la certezza è che i romagnoli stanno andando molto oltre ogni aspettativa e la curiosità naturalmente è quella di scoprire per quanto tempo potrà durare e fino a dove potrà quindi spingersi questo scatenato Ravenna.
Restando a questo punto nel girone B, dobbiamo sottolineare che il Guidonia è un’altra eccellente neopromossa protagonista dei risultati Serie C con l’attuale quinto posto, in casa contro il Pontedera potrebbe essere una bella occasione per i laziali di consolidarsi sempre più in alto. Citazione d’obbligo anche per Pianese Rimini, tenendo d’occhio il tentativo di risalita dei romagnoli dai 12 punti di penalizzazione.
RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UN OCCHIO PER LA SALVEZZA
Quattro partite oggi anche nel girone A per i risultati Serie C, tuttavia nel gruppo settentrionale le prime cinque giocheranno tutte domani, per cui al momento l’attenzione è rivolta ad altri obiettivi. C’è chi vuole consolidarsi in zona playoff, come il Cittadella oppure il Renate, ma le partite odierne saranno delicate soprattutto in ottica salvezza e allora indichiamo il derby lombardo Pro Patria Lumezzane: basterebbe dire che si affrontano la penultima e la terzultima (sul campo sono le ultime due), i punti in palio quindi saranno “bollenti” già a novembre.
Anche nel girone C oggi non giocheranno le primissime in classifica, sebbene Cosenza Casarano sia comunque una partita di spicco per i risultati Serie C, la quinta e la sesta si giocano infatti la possibilità di salire ancora più in alto. La squadra più in crescita è però l’Atalanta U23, che vuole far proseguire il suo fantastico momento ospitando il Giugliano, che invece è in zona playout e deve provare a risalire la corrente al pari del Picerno, che oggi farà visita al Trapani.
RISULTATI SERIE C, 13^ GIORNATA
GIRONE A
Ore 14:30
Arzignano Pergolettese
Dolomiti Bellunesi Cittadella
Renate Virtus Verona
Ore 17:30
Pro Patria Lumezzane
GIRONE B
Ore 14:30
Bra Pineto
Ore 17:30
Guidonia Pontedera
Pianese Rimini
Ravenna Torres
GIRONE C
Ore 14:30
Atalanta U23 Giugliano
Trapani Picerno
Ore 17:30
Cosenza Casarano