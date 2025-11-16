Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite della 14^ giornata che si giocano oggi, domenica 16 novembre 2025

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: TUTTE LE BIG DEL GIRONE A

Non ci sarà la fascia serale per non sovrapporsi alla Nazionale, ma sarà comunque un giorno molto intenso per i risultati Serie C oggi, domenica 16 novembre 2025, in compagnia di tante partite per la quattordicesima giornata, nonostante i rinvii degli impegni delle seconde squadre – oggi avrebbero dovuto giocare Atalanta e Juventus.

Sarà una domenica di lusso ad esempio nel girone A, perché nelle prossime ore scenderanno in campo le prime quattro in classifica del gruppo settentrionale. La capolista Vicenza arriva dalla dimostrazione di forza sul campo dell’Inter U23, con una vittoria ottenuta in inferiorità numerica: il LaneRossi oggi ospita il Renate e vuole proseguire la sua marcia trionfale.

Provano a tenere vivo l’inseguimento l’Union Brescia e il Lecco. Nel primo caso ci attende un derby provinciale all’ora di pranzo, con il Brescia che farà visita all’Ospitaletto, mentre il Lecco giocherà in casa contro la Pro Patria in un match che in decenni “antichi” era blasonato e adesso vedrà i padroni di casa nettamente favoriti.

Onore però anche all’Alcione Milano, splendida quarta in classifica, che ospita il Novara e per i risultati Serie C proverà a mettere pressione alla coppia al secondo posto, dato che i meneghini hanno esattamente tre punti in meno rispetto a Union Brescia e Lecco in quella che potrebbe essere ormai la corsa ai migliori posti nei playoff.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LE INSEGUITRICI NEL GIRONE C

Passiamo poi subito al girone C per i risultati Serie C, perché ieri ha giocato la capolista Catania ma oggi sarà la volta delle due più immediate inseguitrici, una domenica dalle emozioni forti tra Campania e Puglia grazie al lunch-match Benevento Monopoli e, un paio d’ore più tardi, ad Altamura Salernitana. In particolare la partita dell’ora di pranzo sarà la sfida di cartello perché la terza ospita la quinta e allora anche il Monopoli potrebbe cullare sogni di gloria se ai pugliesi riuscisse la grande impresa sul campo dei giallorossi campani.

La Salernitana invece giocherà in trasferta, ma sul campo di una squadra che deve pensare innanzitutto alla salvezza. Domenica comunque da brividi, forse un po’ meno nel girone B, che abbiamo lasciato per ultimo perché avrà solamente due partite in programma. Guai però a sottovalutare l’appuntamento, non fosse altro perché Livorno Ravenna vedrà scendere in campo i romagnoli, capolista a sorpresa nei risultati Serie C dopo le precedenti tredici giornate di campionato…

RISULTATI SERIE C, 14^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12:30

Ospitaletto Brescia

Ore 14:30

AlbinoLeffe Virtus Verona

Alcione Milano Novara

Ore 17:30

Lecco Pro Patria

Vicenza Renate

GIRONE B

Ore 14:30

Livorno Ravenna

Ore 17:30

Pontedera Pianese

GIRONE C

Ore 12:30

Benevento Monopoli

Ore 14:30

Altamura Salernitana

Giugliano Audace Cerignola

Potenza Trapani

