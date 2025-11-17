Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score dei due posticipi della 14^ giornata in programma oggi, lunedì 17 novembre 2025

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: DUE POSTICIPI SERALI

Mancano due posticipi per completare il quadro dei risultati Serie C della quattordicesima giornata oggi, lunedì 17 novembre 2025. Naturalmente la frase non è del tutto precisa perché poi ci saranno da disputare i recuperi delle partite invitate, ma stasera terminerà il weekend nel quale la Serie C si è presa la ribalta a livello di club data la sosta delle categorie superiori.

Risultati Serie C, classifiche/ Pontedera, Lecco e Vicenza ok! Diretta gol live score (oggi 16 novembre 2025)

Sarà un lunedì quindi a scartamento ridotto come programma, anche perché giustamente c’erano da “sfruttare” il sabato e la domenica più liberi del solito, tuttavia da Nord a Sud non mancheranno spunti anche stasera, con i gironi A e C ancora in azione, mentre per il girone B il weekend centrale di novembre è già terminato.

DIRETTA/ Potenza Trapani (risultato finale 2-1) video streaming tv: accorcia Grandolfo (16 novembre 2025)

Gli appuntamento saranno entrambi con il fischio d’inizio alle ore 20.30 e allora adesso possiamo finalmente ricordare quali saranno le due partite che ci terranno compagnia questa sera per i risultati Serie C. Cominciamo dal girone A, che ci proporrà uno dei tantissimi derby lombardi del gruppo dell’Italia settentrionale.

L’appuntamento per la precisione sarà con Pergolettese Giana Erminio, ci attende un lunedì delicato perché le due formazioni sono appaiate a quota 13 punti in classifica, entrambe sono a rischio nella lotta salvezza ed ecco quindi che riuscire ad imporsi nel derby di stasera varrebbe doppio, anche per staccare la rivale.

Risultati Serie C, classifiche/ Doppio pareggio nei posticipi! Diretta gol live score (oggi 15 novembre 2025)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: DALLA LOMBARDIA ALLA PUGLIA

Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, per chi dovesse vincere stasera il derby lombardo non sarebbe lontana la zona playoff, perché per il momento nei risultati Serie C basta ancora poco per passare dagli incubi ai sogni, però ovviamente per entrambe sarebbe fondamentale fare un bel risultato a Crema. Scendiamo poi di moltissimi chilometri per parlare della partita che ancora ci attende invece nel girone C, dalla Lombardia alla Puglia.

In questo caso parliamo di Foggia Cavese, il tratto in comune è che sarà un lunedì “da paura” perché anche per le due squadre del gruppo meridionale la classifica non è esaltante, anche se stavolta dobbiamo fare delle distinzioni. Il Foggia con soli 10 punti è davvero in enorme difficoltà e deve scuotersi immediatamente, la Cavese con i suoi 15 punti ha invece prospettive già più rosee, anche perché le ultime settimane sono state positive per i campani.

RISULTATI SERIE C, 14^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20.30 Pergolettese Giana Erminio

GIRONE C

Ore 20.30 Foggia Cavese

CLICCA PER LE CLASSIFICHE