Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 15^ giornata (21 novembre)

RISULTATI SERIE C: ANCHE OGGI TANTE EMOZIONI!

Oggi, domenica 21 novembre, ci attendono naturalmente tantissime emozioni con i risultati Serie C della quindicesima giornata di un campionato che ormai è sempre più vicino alla metà del suo cammino, almeno per quanto riguarda la stagione regolare – sappiamo poi che i playoff saranno molto lunghi, ma sarà un’altra storia. Le classifiche dei tre gironi ci regalano spunti sempre più significativi, ma naturalmente oggi ci aspettiamo che possano arrivare altre indicazioni di rilievo.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: Modena e Palermo vincono! Live score

Nella nostra panoramica sui risultati Serie C, cominciamo come al solito dal girone A, che oggi ci proporrà sette partite (ieri due anticipi e domani un posticipo), tutte con calcio d’inizio fissato alle ore 14.30. Sarà dunque un primo pomeriggio molto intenso grazie a Giana Erminio Renate, Pergolettese Pro Vercelli, Piacenza Padova, Pro Sesto AlbinoLeffe, Sudtirol FeralpiSalò, Trento Lecco e Virtus Verona Mantova, scopriremo se proseguirà la fuga in vetta del Sudtirol.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Monopoli ok, ma il Bari non rallenta! Diretta gol

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Presentando i risultati Serie C, passiamo poi al giorno B che dopo i due anticipi del sabato deve ancora proporci ben otto partite: alle ore 14.30 avranno inizio Vis Pesaro Carrarese e Viterbese Gubbio, ma la fascia più significativa sarà quella delle ore 17.30, quando attendiamo Cesena Fermana, Grosseto Montevarchi, Imolese Reggiana, Lucchese Siena, Pistoiese Entella e Pontedera Pescara, con focus sulla capolista impegnata ad Imola.

Infine naturalmente puntiamo i riflettori anche sul girone C, che ieri ha già vissuto ben quattro anticipi e per il quale dunque restano da presentare sei partite: avremo alle ore 14.30 Catanzaro Juve Stabia e Taranto Catania, mentre alle ore 16.00 sarà la volta di Virtus Francavilla Turris ed infine alle ore 17.30 sarà la volta di Campobasso Foggia, Fidelis Andria Bari e Potenza Monopoli, con derby pugliese dunque per la capolista Bari.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: pareggio al Barbetti!

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE, 15^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14.30

Giana Erminio Renate

Pergolettese Pro Vercelli

Piacenza Padova

Pro Sesto AlbinoLeffe

Sudtirol FeralpiSalò

Trento Lecco

Virtus Verona Mantova

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 36

Renate 29

Feralpisalò 28

Padova 27

Albinoleffe, Juventus U23 21

Pro Vercelli, Triestina 20

Lecco, Piacenza 17

Trento, Fiorenzuola, Seregno 16

Pro Patria 15

Legnago Salus, Mantova, Virtus Verona 14

Pergolettese (-2) 13

Giana Erminio 12

Pro Sesto 11

GIRONE B

Ore 14.30

Vis Pesaro Carrarese

Viterbese Gubbio

Ore 17.30

Cesena Fermana

Grosseto Montevarchi

Imolese Reggiana

Lucchese Siena

Pistoiese Entella

Pontedera Pescara

CLASSIFICA GIRONE B

Modena 33

Reggiana 32

Cesena 29

Siena 23

Entella 22

Pescara, Ancona-Matelica 21

Gubbio, Imolese 19

Vis Pesaro, Lucchese, Pontedera 18

Olbia 17

Teramo, Montevarchi, Carrarese 16

Fermana 15

Pistoiese 13

Grosseto 10

Viterbese 7

GIRONE C

Ore 14.30

Catanzaro Juve Stabia

Taranto Catania

Ore 16.00

Virtus Francavilla Turris

Ore 17.30

Campobasso Foggia

Fidelis Andria Bari

Potenza Monopoli

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 30

Palermo 29

Monopoli 26

Turris 25

Avellino 24

Catanzaro, Virtus Francavilla 23

Foggia (-4), Taranto 20

Catania 19

Juve Stabia 18

Picerno, Latina, Paganese 17

Campobasso 16

Monterosi 15

Potenza 13

Acr Messina, Fidelis Andria 12

Vibonese 10



© RIPRODUZIONE RISERVATA