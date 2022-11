Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 15^ giornata, 27 novembre

RISULTATI SERIE C: SI INIZIA ALLE ORE 12!

Presentiamo un’altra domenica sempre ricchissima di risultati Serie C, oggi 27 novembre 2022 infatti sarà il giorno principale per la quindicesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023, che non rallenta in concomitanza con i Mondiali e anzi da martedì ci farà compagnia anche con un turno infrasettimanale, che a volere essere onesti forse avremmo collocato in un altro momento. In ogni caso, nelle prossime ore ci attendono ancora una volta grandi emozioni, con il girone B che ieri è stato protagonista del sabato, lasciando quindi alla domenica naturalmente il girone A e il girone C.

Andiamo allora a parlare subito del girone A, che oggi ci riserverà ben nove partite per i risultati Serie C: si comincerà già alle ore 12.00 con l’anticipo dell’ora di pranzo Pro Vercelli SG City Nova, poi alle ore 14.30 sarà la volta del fischio d’inizio per Juventus U23 Mantova, Novara Piacenza, Pergolettese Virtus Verona, Pro Sesto Pordenone e Triestina Lecco, mentre alle ore 17.30 avremo altre tre partite, che saranno AlbinoLeffe Pro Patria, FeralpiSalò Trento e Padova Renate. Infine, domani sera ci sarà il posticipo Arzignano Vicenza.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Dieci partite per i risultati Serie C della quindicesima giornata saranno in programma invece nelle prossime ore per il girone C: anche al Sud si comincerà con un anticipo alle ore 12.00, che sarà Audace Cerignola Viterbese, poi alle ore 14.30 avremo le partite Avellino Taranto, Crotone Latina, Fidelis Andria Giugliano, Gelbison Picerno, Messina Turris, Monterosi Tuscia Foggia e Pescara Catanzaro, mentre alle ore 17.30 sarà la volta delle ultime due partite, Juve Stabia Potenza e Monopoli Virtus Francavilla.

Spicca nel girone C naturalmente il terzetto di testa, con il Catanzaro che guida davanti al Pescara – che oggi ospita la capolista – e al Crotone, stanno viaggiando tutte e tre a ritmi eccellenti ma una sola potrà raggiungere la promozione diretta nel girone più meridionale della nostra Serie C, mentre nel girone A la situazione è decisamente più intricata ma il Pordenone sta tentando il primo allungo degno di nota, vedremo se per i ramarri friulani potrà iniziare una vera e propria fuga al vertice.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE A

ore 12.00

Pro Vercelli SG City Nova

ore 14.30

Juventus U23 Mantova

Novara Piacenza

Pergolettese Virtus Verona

Pro Sesto Pordenone

Triestina Lecco

ore 17.30

AlbinoLeffe Pro Patria

FeralpiSalò Trento

Padova Renate

CLASSIFICA GIRONE A

Pordenone 29

Lecco, Renate, Pro Sesto, Feralpisalò 24

Vicenza, Novara 23

Juventus U23 22

Arzignano 21

Padova 20

Pergolettese 19

Pro Vercelli, Pro Patria 18

SG City Nova, Albinoleffe 17

Mantova 15

Trento 13

Triestina 11

Virtus Verona 10

Piacenza 8

GIRONE C

ore 12.00

Audace Cerignola Viterbese

ore 14.30

Avellino Taranto

Crotone Latina

Fidelis Andria Giugliano

Gelbison Picerno

Messina Turris

Monterosi Tuscia Foggia

Pescara Catanzaro

ore 17.30

Juve Stabia Potenza

Monopoli Virtus Francavilla

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 38

Pescara 35

Crotone 34

Giugliano 23

Juve Stabia 21

Audace Cerignola 20

Gelbison, Latina 19

Monopoli, Foggia 18

Monterosi, Virtus Francavilla, Taranto 16

Turris, Potenza 15

Picerno 14

Avellino 13

Viterbese, Fidelis Andria, Acr Messina 11











