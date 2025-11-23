Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite per la 15^ giornata del campionato (oggi domenica 23 novembre 2025)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SECONDI TEMPI

Terminano i secondi tempi di lega pro. Nel girone A successo esterno del Cittadella in casa del Lecco. Ad andare in rete Castelli direttamente su calcio di rigore. I lombardi avevano iniziato meglio la partita ma sono capitolati nei minuti finali. Pareggio tra Sambenedettese e Pineto per 1-1.

Padroni di casa che attaccano soprattutto con Marranzino senza trovare la rete. Il primo acuto della partita porta la firma ospite con Bruzzaniti. Pareggio ai conti Candellori che regala un punto ai suoi. (Marco Genduso)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: PRIMI TEMPI

Finiscono i primi tempi di lega pro. Nel girone A pareggio a reti bianche tra Lecco e Cittadella. Partono meglio i padroni di casa con diverse occasioni per Sipos che però spreca malamente. I granata si difendono bene e provano a rispondere con Rabbi.

Stesso risultato, anche tra Sambenedettese e Pineto. Assoluto protagonista il numero sette Marranzino con più di un’occasione sventata dagli avversari. Eusepi trova una grande rete, ma il fuorigioco frena la sua gioia. (Marco Genduso)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: VINCE LA GIANA ERMINIO!

Nei match delle 17:30 di serie C la Giana Erminio supera di misura l’Ospitaletto grazie ad un gol siglato da Vitale. Guidonia Montecelio e Campobasso si dividono la posta in palio dopo un match avara di emozioni. Infine la Salernitana frena in casa contro il Potenza, al gol di Schimmenti risponde Ferrari. In serata sono programmate le sfida tra Lecco e Cittadella e Sambenedettese contro il Pineto. (agg. Umberto Tessier)

ORA I MATCH SERALI

Siamo pronti alle partite serali di questa domenica 23 novembre dato che abbiamo tutti i risultati Serie C dei match pomeridiani. Festa per il Renate che sbanca il campo del Novara mentre Brescia e Vicenza pareggiano per 1-1.

Successi per Arezzo e Ternana rispettivamente contro Ascoli e Juventus U23. Nel Girone C il Catania supera l’ostacolo Latina per 1-0 e il Cosenza supera il Benevento per due a uno. (aggiornamento di Christian Attanasio)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: TANTI PARI

Andiamo a vedere i primi risultati Serie C di questa domenica 23 novembre. Le uniche gare terminate sono state quelle dell’Inter U23, che ha avuto la meglio sul Trento, e Cavese-Atalanta U23 terminata con il punteggio di 2-2.

In corso invece molte altre come Brescia-Vicenza 0-1, Novara-Renate 0-0, Ascoli-Arezzo 0-0, Ternana-Juventus U23 0-0, Catnaia-Latina 1-0 e Cosenza-Benevneto 1-1. Insomma, pochi gol e tanti pareggi. (aggiornamento di Christian Attanasio)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: VIA ALLA DOMENICA

Sarà quindi una domenica ricchissima oggi per i risultati Serie C, con un big-match assicurato in ogni girone. Spicca forse Ascoli Arezzo: terza contro prima dopo lo scorso turno, separate da soli quattro punti, quindi tutto può succedere e di certo attende con ansia il verdetto anche il Ravenna, che ha giocato ieri. Posizioni di classifica identiche nel girone A, però il Vicenza ha ben dieci punti di vantaggio sul Brescia (e otto sul Lecco): poco male, anzi in un certo senso potrebbe essere ancora più determinante.

Infatti fermare la capolista potrebbe essere una delle ultime chance per le inseguitrici del girone che finora ha avuto la più chiara dominatrice. Nel girone C invece le prime quattro sono racchiuse in altrettanti punti e di conseguenza diventa fondamentale per tutte anche la sfida fra la quarta e la seconda, cioè Cosenza Benevento. Tutto questo senza dimenticare che si parte con i lunch match: Trento Inter U23 e Cavese Atalanta U23 daranno la ribalta alle seconde squadre, come spesso succede all’ora di pranzo con i risultati Serie C della domenica! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UN’ALTRA DOMENICA DI LUSSO

Non ci si annoia mai con i risultati Serie C, oggi domenica 23 novembre 2025 non farà eccezione perché il piatto sarà ricchissimo con tredici partite della quindicesima giornata e davvero molte big della categoria in campo, per cui avremo tanti spunti anche per le classifiche dei gironi, cominciando da un big-match da presentare subito.

Siamo nel girone A e parliamo di Brescia Vicenza: inutile girarci attorno, pur essendo ancora novembre potrebbe già essere l’ultima occasione per bloccare la fuga del LaneRossi, che potrebbe davvero diventare definitiva qualora i biancorossi veneti vincessero anche a Brescia, sul campo di una Union che con un pareggio e una sconfitta ha rallentato nelle ultime settimane.

A fare il tifo per il Brescia ci sarà sicuramente anche il Lecco, adesso secondo da solo con due lunghezze sui cugini lombardi e -8 dalla capolista. I lecchesi giocheranno in serata contro il Cittadella e naturalmente sperano di scendere in campo a cacciati un risultato che consenta loro di ridurre il gap dal Vicenza.

Molto interessante in zona playoff sarà anche Trento Inter U23, match fra i più significativi oggi per i risultati Serie C, si lotterà per restare nella top 10 in Novara Renate e l’obiettivo è quello di provare a guardare in alto anche in Giana Erminio Ospitaletto, che potrebbe fare da spartiacque trasogni e timori.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IL BIG-MATCH AD ASCOLI

Quattro partite a testa invece negli altri gruppi, nel girone B i risultati Serie C avranno un big-match indiscusso che è Ascoli Arezzo, anche in questo caso la terza ospita la capolista, ma in questo caso con soli quattro punti di distanza e quindi la bagarre per il primato è davvero vivissima. In contemporanea si giocherà Ternana Juventus U23, entrambe a caccia della scossa dopo che i risultati delle ultime settimane non sono stati esaltanti per umbri e Next Gen, ma attenzione anche a Guidonia Campobasso e Sambenedettese Pineto, perché laziali ed abruzzesi puntano in alto.

Dulcis in fundo il girone C, che non sarà da meno perché vedrà in campo tutte le prime quattro della classifica. Il match di spicco sarà Cosenza Benevento, la quarta ospita la seconda ma tutte sono molto vicine e di conseguenza saranno molti gli occhi sullo stadio calabrese; alla stessa ora avremo anche Catania Latina, con i siciliani logici favoriti, mentre dovrà rispondere più tardi la capolista, impegnata in un insidioso Salernitana Potenza. L’apertura sarà invece con Cavese Atalanta U23, posizioni meno lussuose ma attenzione perché entrambe le squadre stanno risalendo in classifica…

RISULTATI SERIE C, 15^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12:30

RISULTATO FINALE Trento Inter U23 0-1

Ore 14:30

RISULTATO FINALE Brescia Vicenza 1-1

RISULTATO FINALE Novara Renate 0-1

Ore 17:30

RISULTATO FINALE Giana Erminio Ospitaletto 1-0

Ore 20:30

RISULTATO FINALE Lecco Cittadella 0-1

GIRONE B

Ore 14:30

RISULTATO FINALE Ascoli Arezzo 0-2

RISULTATO FINALE Ternana Juventus U23 1-0

Ore 17:30

RISULTATO FINALE Guidonia Campobasso 0-0

Ore 20:30

RISULTATO FINALE Sambenedettese Pineto 1-1

GIRONE C

Ore 12:30

RISULTATO FINALE Cavese Atalanta U23 2-2

Ore 14:30

RISULTATO FINALE Catania Latina 1-0

RISULTATO FINALE Cosenza Benevento 2-1

Ore 17:30

RISULTATO FINALE Salernitana Potenza 1-1

QUI LE CLASSIFICHE