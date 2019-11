Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score, 16^ giornata (24 novembre)

Domenica 24 novembre avremo un altro turno dedicato ai risultati di Serie C: siamo arrivati alla sedicesima giornata, manca ormai poco per chiudere l’andata e dunque nei tre gironi A, B e C sarà anche interessante scoprire quello che succederà nelle classifiche. Alcune squadre stanno provando a prendere il largo in testa alla classifica o per la qualificazione ai playoff, altre si sono staccate in fondo al gruppo ma le varie lotte sono ancora apertissime, anche perchè siamo solo alla fine di novembre; ricordando che in questa domenica assisteremo a 23 partite, andiamo subito ad analizzare nel dettaglio la situazione legata al campionato di terza divisione mentre aspettiamo che le sfide che ci forniranno i risultati di Serie C prendano il via (si parte come sappiamo alle ore 15:00, mentre alle ore 17:30 avremo la seconda tornata di gare).

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Nel girone A, per i risultati di Serie C, il Monza sta provando a uccidere il campionato: la vittoria di Pistoia ha riportato a 9 i punti di vantaggio sulla seconda in classifica, anche se il Pontedera che oggi è impegnato a Siena ha una partita in meno e dunque potenzialmente potrebbe accorciare. Resta che la stagione dei brianzoli è dominante e non conosce soste; sembra di vedere l’Alessandria (avversaria del giorno), la speranza di Cristian Brocchi è che non vada a finire come ai grigi nel 2017 e perchè sia così bisognerà continuare a giocare come se la classifica fosse ancora in bilico. Nel girone B il crollo del Padova ha spinto al comando il Vicenza, ma il testa a testa con Sudtirol e Reggio Audace è entusiasmante e, per di più, gli stessi biancoscudati e il Carpi non sono affatto tagliati fuori, e in generale le prime della classe stanno tutte facendo benissimo per una corsa che potrebbe essere punto a punto, e con più rivali a giocarsi la promozione, fino all’ultima giornata. Nel girone C la Reggina ha approfittato della vittoria a tavolino contro il Rieti per confermare i 6 punti di vantaggio sul Monopoli: quattro squadre sono in lotta per rappresentare la vera antagonista dei calabresi che nel frattempo stanno provando a scappare. La capolista ha giocato ieri; oggi tocca alle inseguitrici, tra cui un Monopoli che ha vinto le ultime quattro partite e si sta confermando.

RISULTATI SERIE C: 16^ GIORNATA

GIRONE A

ore 15:00 Juventus U23 Gozzano

ore 15:00 Monza Alessandria

ore 15:00 Pergolettese Olbia

ore 15:00 Pianese Como

ore 17:30 Pro Patria Pistoiese

ore 17:30 Siena Pontedera

CLASSIFICA SERIE C

Monza 36

Renate 28

Pontedera, Novara, Siena 25

Carrarese, Alessandria 24

Pro Vercelli 22

Juventus U23 20

Albinoleffe, Pro patria, Pistoiese 19

Arezzo, Como 18

Pianese 17

Gozzano 15

Lecco 12

Olbia 11

Giana Erminio 10

Pergolettese 8

GIRONE B

ore 15:00 Vicenza Fano

ore 15:00 Padova Rimini

ore 15:00 Sambenedettese Feralpisalò

ore 15:00 Vis Pesaro Arzignano

ore 17:30 Cesena Modena

ore 17:30 Fermana Reggio Audace

ore 17:30 Piacenza Imolese

ore 17:30 Ravenna Gubbio

ore 17:30 Triestina Sudtirol

CLASSIFICA SERIE C

Vicenza 33

Carpi, Sudtirol 32

Reggio Audace 30

Padova 29

Feralpisalò 28

Piacenza 23

Sambenedettese 21

Modena 20

Triestina 19

Cesena 17

V pesaro 15

Arzignano, Ravenna 14

Gubbio, Fermana 13

Rimini 12

Imolese 11

Fano 10

GIRONE C

ore 15:00 Bisceglie Paganese

ore 15:00 Catania Casertana

ore 15:00 Cavese Monopoli

ore 15:00 Picerno Sicula Leonzio

ore 15:00 Virtus Francavilla Potenza

ore 17:30 Avellino Rieti

ore 17:30 Bari Teramo

ore 17:30 Vibonese Catanzaro

CLASSIFICA SERIE C

Reggina 40

Ternana 33

Monopoli 31

Potenza 30

Bari 29

Catanzaro 24

Teramo 22

Casertana, Viterbese 21

Vibonese, Catania 20

V Francavilla 19

Cavese 17

Picerno, Paganese 16

Avellino 14

Rieti 12

Rende, Bisceglie, Sicula Leonzio 10



