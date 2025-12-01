Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score dei tre posticipi per la 16^ giornata (oggi lunedì 1° dicembre 2025)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: INIZIANO I POSTICIPI!

Ci è venuta l’acquolina in bocca per questo lunedì sera così entusiasmante, i risultati Serie C promettono molti spunti con le partite di altissimo livello in programma oggi come posticipi ma adesso vogliamo spendere qualche parola in più sul Cittadella, il cui cammino in campionato finora è stato a dir poco particolare. Un pareggio e una vittoria nelle prime due giornate, poi un settembre da incubo con quattro sconfitte consecutive seguite da una debole ripresa con un paio di pareggi, dopo i primi otto turni il bilancio era sportivamente drammatico per una società che aveva ben altre ambizioni stagionali.

Parlarne adesso sembra strano, perché dal 12 ottobre in poi il Cittadella conosce solo la vittoria, una esaltante striscia di sette successi consecutivi che mettono i veneti in piena corsa come minimo per il secondo posto – per sognare anche l’obiettivo più grande servirebbe qualche “omaggio” dal Vicenza. In ogni caso è stata una rinascita clamorosa, che giustamente stasera omaggiamo mettendola in evidenza prima di scendere virtualmente in campo per i risultati Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UN LUNEDÌ SERA DI LUSSO

Questa volta la Lega Pro ci ha preparato un lunedì sera di lusso: i risultati Serie C saranno imperdibili oggi più che mai, perché il 1° dicembre 2025 sarà ricordato come il lunedì dei posticipi chic in ogni girone per completare la sedicesima giornata di campionato, che di conseguenza ha ancora molto da dire per le classifiche dei tre gironi.

Detto che il fischio d’inizio sarà per tutti alle ore 20.30, già molto intrigante sarà l’appuntamento nel girone A con Cittadella Brescia, sia perché entrambe vantano trascorsi più nobili – chiaramente soprattutto i lombardi, ma anche i veneti sono stati a lungo presenza fissa in Serie B -, sia e soprattutto perché parliamo della sfida fra la quarta e la terza della classifica dopo le precedenti quindici giornate.

Potrebbe essere un lungo duello per le posizioni più nobili della griglia playoff, con il Brescia che deve reagire al recente calo di risultati e il Cittadella che invece è la squadra nettamente più in forma con le sue ultime sette vittorie consecutive. Il girone B non vorrà essere da meno stasera nei risultati Serie C e allora ecco pure un bellissimo derby marchigiano.

Parliamo allora di Vis Pesaro Ascoli: i padroni di casa andranno a caccia di punti pesanti per la zona playoff, ma naturalmente il mirino è posto ancora più in alto per gli ospiti, che devono reagire a un calo di rendimento nelle ultime giornate se l’Ascoli vorrà restare attaccato alle squadre di testa e continuare a sperare nella promozione tramite primo posto.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IL BIG-MATCH

Già così si capirebbe che ci attende un gran bel lunedì sera, ma il meglio deve ancora venire con i risultati Serie C e allora passiamo al girone C, perché il derby campano Benevento Salernitana spicca non solo fra i posticipi, ma in tutto il programma della sedicesima giornata. Ad infiammare ulteriormente la sfida hanno provveduto i risultati dello scorso turno: per la Salernitana il pareggio contro il Potenza, per il Benevento la sconfitta contro il Cosenza, che ne ha quindi approfittato al pari del Catania nel quartetto di testa che promette di lottare a lungo per il primato.

Serve una fiammata, perché le due squadre campane sono accomunate dal fatto di avere vinto solamente due partite nelle ultime cinque giornate, anche se la Salernitana può almeno dire di essere rimasta imbattuta con tre pareggi, mentre il Benevento è caduto due volte. Il rendimento è comunque in calo, almeno se si considera il primo posto come l’obiettivo stagionale nei risultati Serie C. D’altronde è proprio così, perché poi i playoff metteranno in palio un solo posto per 28 squadre, una battaglia che sarebbe meglio evitare…

RISULTATI SERIE C, 16^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20.30 Cittadella Brescia

GIRONE B

Ore 20.30 Vis Pesaro Ascoli

GIRONE C

Ore 20.30 Benevento Salernitana

CLICCA PER LE CLASSIFICHE