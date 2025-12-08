Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score dei posticipi per la 17^ giornata che si giocano oggi, lunedì 8 dicembre 2025

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UN LUNEDÌ DI LUSSO

Molto più dei soliti posticipi serali oggi, lunedì 8 dicembre 2025: la giornata festiva per l’Immacolata Concezione ha portato la Lega Pro ad offrirci un programma diverso per i risultati Serie C in questo weekend lungo che ci farà quindi compagnia anche nelle prossime ore con le ultime emozioni per la diciassettesima giornata del campionato.

Le partite saranno in totale sei, ma la notizia principale è che saranno tutte al pomeriggio, con l’orario d’inizio che sarà fissato per tutte alle ore 14.30 tranne che per la partita che andrà in chiaro sulla Rai, che avrà inizio alle ore 15.00: stiamo parlando di Giana Erminio Triestina per il girone A.

I milanesi stanno lottando per un posto nei playoff, confermandosi una bella realtà di provincia della nostra Serie C, mentre per quanto riguarda la Triestina dobbiamo inevitabilmente ricordare il macigno della penalizzazione che sta condannando una squadra che in realtà sul campo sta lottando sempre con grandissima dignità.

Proprio il girone A farà la parte del leone per i risultati Serie C oggi, perché avrà in totale ben quattro partite in programma. Il big-match sarà sicuramente Lecco Alcione Milano, il derby lombardo fra due squadre che puntano entrambe alle migliori posizioni possibili nella griglia dei playoff, ragionevolmente l’obiettivo massimo considerato il ritmo del Vicenza.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: TRA PLAYOFF E SALVEZZA

Un altro derby lombardo sarà AlbinoLeffe Ospitaletto, ma in questo caso ci saranno in primo piano per i risultati Serie C due squadre che stanno lottando per la salvezza evitando i playout che, considerata la situazione della Triestina, dovrebbero essere il rischio massimo per bergamaschi e bresciani. A parte il fatto che non sarà un derby, il discorso è identico per Virtus Verona Pergolettese, che sono anzi qualche punto più dietro e quindi ancora più in bilico.

Non giocherà oggi il girone C, di conseguenza per completare la presentazione dei risultati Serie C di un lunedì festivo ci restano i due posticipi del girone B. Saranno due sfide entrambe in zona playoff, quindi certamente di buon valore tecnico, in Ascoli Forlì potrebbero anche esserci in palio le residue chance per i marchigiani di lottare pure per il primo posto, mentre Carpi Vis Pesaro sarà una sfida intrigante tra due formazioni separate da soli quattro punti.

RISULTATI SERIE C, 17^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30

AlbinoLeffe Ospitaletto

Lecco Alcione Milano

Virtus Verona Pergolettese

Ore 15:00

Giana Erminio Triestina

GIRONE C

Ore 14:30

Ascoli Forlì

Carpi Vis Pesaro

