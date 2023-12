RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Big match al Manuzzi! Diretta gol live score (oggi 17 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE C: IL BIG MATCH

Ne abbiamo già accennato, evidenziamo allora che Cesena Torres sarà senza ombra di dubbio il big-match di questa bella domenica in compagnia dei risultati Serie C. I numeri del girone B parlano piuttosto chiaro, perché i romagnoli sono la capolista a quota 42 punti mentre i sardi con i loro 40 punti sono l’unica inseguitrice che sta reggendo il passo. Per tutti questi mesi è stato un bellissimo duello a distanza, adesso alla penultima giornata del girone d’andata abbiamo finalmente lo scontro diretto e chissà se al ritorno in Sardegna sarà la partita decisiva per decretare la promozione.

Intanto, già adesso si potrebbero profilare prospettive decisamente diverse fra loro, perché un +5 del Cesena sarebbe naturalmente assai diverso da un colpo della Torres con annesso sorpasso al primo posto. Le altre inseguitrici osserveranno, consapevoli però che da adesso in poi dovranno fare ben di più se vorranno provare a rendere la vita difficile a Cesena e Torres… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BEN SEDICI PARTITE OGGI!

Per i risultati Serie C oggi, domenica 17 dicembre 2023, sarà un giorno davvero ricchissimo, perché nelle prossime ore ci attendono la bellezza di sedici partite per la diciottesima giornata del campionato di Serie C 2023-2024, che sarà il penultimo turno sia del girone d’andata sia dell’anno solare 2023, dal momento che prima della sosta per le festività natalizie si arriverà esattamente alla metà del cammino della stagione regolare. Settimana prossima tutto sarà fra venerdì e sabato, oggi invece sarà una domenica di lusso.

Presentando allora tutto quello che ci attende per i risultati Serie C nella domenica della diciottesima giornata, cominciamo come al solito dal girone A, che dopo i primi quattro incontri di ieri deve ancora proporci le altre sei partite: appuntamento già alle ore 14.00 con Novara Triestina e Trento Vicenza, si passerà poi alle ore 16.15 per il fischio d’inizio di Alessandria Legnago Salus, mentre alle ore 18.30 avremo Arzignano Pro Vercelli ed infine alle ore 20.45 ci attendono Padova Fiorenzuola e Virtus Verona Pro Patria.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo nella nostra presentazione dei risultati Serie C, adesso passiamo al girone B che avrà a sua volta sei partite per onorare la domenica. Il menù sarà decisamente intrigante perché alle ore 14.00 spicca il big-match tra le prime due della classifica, cioè Cesena Torres, oltre ad Olbia Pontedera; alle ore 16.15 ecco invece Vis Pesaro Sestri Levante, seguita alle ore 18.30 da Gubbio Recanatese e infine alle ore 20.45 da due partite in prima serata, che per questo gruppo saranno Ancona Pescara e il derby Carrarese Lucchese.

Infine, ci resta da presentare naturalmente la domenicale i risultati Serie C del girone C, che però sarà quello meno impegnato oggi, con appena quattro partite nelle prossime ore, soprattutto a causa del gran numero di posticipi del lunedì. I primi appuntamenti di oggi nel gruppo più meridionale della Serie C saranno di conseguenza alle ore 18.30, quando avremo i fischi d’inizio per Avellino Taranto, Monopoli Crotone e Monterosi Tuscia Turris, mentre alle ore 20.45 ecco in programma Brindisi Picerno.

RISULTATI SERIE C: 18^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14.00

Novara Triestina

Trento Vicenza

ore 16.15

Alessandria Legnago Salus

ore 18.30

Arzignano Pro Vercelli

ore 20.45

Padova Fiorenzuola

Virtus Verona Pro Patria

GIRONE B

ore 14.00

Cesena Torres

Olbia Pontedera

ore 16.15

Vis Pesaro Sestri Levante

ore 18.30

Gubbio Recanatese

ore 20.45

Ancona Pescara

Carrarese Lucchese

GIRONE C

ore 18.30

Avellino Taranto

Monopoli Crotone

Monterosi Tuscia Turris

ore 20.45

Brindisi Picerno











