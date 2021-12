RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: tanti derby regionali oggi!

RISULTATI SERIE C: I DERBY

Spesso presentiamo i derby regionali per quanto riguarda i risultati Serie C: oggi questo argomento è più interessante che mai, perché i derby saranno davvero tanti. Il girone B darà un buon contributo grazie al derby marchigiano Ancona Vis Pesaro e a quello in Toscana fra Pistoiese e Lucchese, sicuramente il più ricco di tradizione fra i due. Nel girone C, poi, sarà una domenica fortemente caratterizzata dai derby, fra i quali spiccherà una grande classica in Sicilia, cioè naturalmente Messina Catania, partita che sarà senza dubbio al centro dell’attenzione di tanti tifosi, non solo nelle due città.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol: il Renate aggancia il Padova! Live score

Il programma dei derby regionali oggi sarà però davvero incredibilmente fitto oggi nel girone meridionale: ecco dunque in Calabria il derby Catanzaro Vibonese, in Puglia la sfida Fidelis Andria Monopoli, nel Lazio una sfida inedita nel calcio professionistico come Latina Monterosi Tuscia ed infine la Campania, che ci proporrà il derby Paganese Turris. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Il Modena vince la 10^ in fila, il Bari non sbaglia!

SI TORNA IN CAMPO!

Ci attende una domenica come sempre molto intensa per quanto riguarda i risultati Serie C, a maggior ragione dal momento che siamo giunti alla diciannovesima giornata, cioè il turno che segna la fine del girone d’andata. Siamo dunque ormai giunti esattamente alla metà del cammino almeno per quanto riguarda la stagione regolare e le classifiche dei tre gironi danno spunti che sono sempre più accurati sul valore delle formazioni e su quali potranno essere i loro obiettivi stagionali.

Dobbiamo osservare che la fine del girone d’andata non sarà ancora la fine dell’attività per l’anno solare 2021, infatti i risultati Serie C ci hanno già regalato molte emozioni ieri con il girone A, tutto in campo di sabato perché sarà protagonista martedì del turno infrasettimanale che precede il Natale, nel quale invece i gironi B e C saranno in campo mercoledì – e li vedremo dunque in azione nelle prossime ore.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: il Foggia sale, Picerno show!

RISULTATI SERIE C, TUTTE LE PARTITE

Per presentare quello che ci attende in questa domenica per i risultati Serie C, partiamo allora dal girone B che vede il bellissimo duello in vetta fra Modena e Reggiana. Oggi avremo alle ore 14.30 Grosseto Olbia e Viterbese Carrarese, poi però il grosso degli incontri sarà alle ore 17.30, quando ci attendono Ancona Vis Pesaro, Cesena Siena, Fermana Entella, Gubbio Montevarchi, Imolese Pescara, Pistoiese Lucchese, Pontedera Modena e Reggiana Teramo.

Il girone C vede invece il Bari in fuga e il Palermo oggi chiamato a fermare la corsa solitaria dei galletti pugliesi al comando. Il girone più meridionale della Serie C giocherà per intero alle ore 14.30, con questo programma: Avellino Foggia, Catanzaro Vibonese, Fidelis Andria Monopoli, Latina Monterosi Tuscia, Messina Catania, Paganese Turris, Palermo Bari, Potenza Campobasso, Taranto Picerno e Virtus Francavilla Juve Stabia.

RISULTATI SERIE C, 19^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 14.30

Grosseto Olbia

Viterbese Carrarese

Ore 17.30

Ancona Vis Pesaro

Cesena Siena

Fermana Entella

Gubbio Montevarchi

Imolese Pescara

Pistoiese Lucchese

Pontedera Modena

Reggiana Teramo

CLASSIFICA GIRONE B

Modena, Reggiana 42

Cesena 36

Entella 29

Pescara, Ancona 28

Vis Pesaro, Lucchese, Pontedera 24

Siena, Gubbio 23

Carrarese 22

Olbia, Montevarchi 21

Teramo, Fermana 19

Imolese 18

Grosseto, Pistoiese 14

Viterbese 12

GIRONE C

Ore 14.30

Avellino Foggia

Catanzaro Vibonese

Fidelis Andria Monopoli

Latina Monterosi Tuscia

Messina Catania

Paganese Turris

Palermo Bari

Potenza Campobasso

Taranto Picerno

Virtus Francavilla Juve Stabia

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 40

Turris, Palermo 32

Monopoli, Avellino, Catanzaro 31

Foggia, Virtus Francavilla 27

Picerno 26

Juve Stabia 25

Taranto 24

Catania 23

Latina 21

Paganese 20

Monterosi Tuscia 19

Campobasso 18

Potenza, Fidelis Andria 15

Vibonese, Messina 13



© RIPRODUZIONE RISERVATA