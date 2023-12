RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Via alle prime partite! Diretta gol live score (23 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA

Eccoci pronti a vivere le due partite delle ore 14.00 che apriranno un intenso sabato in compagnia dei risultati Serie C. Facciamo riferimento al girone A e più precisamente a un doppio derby lombardo, dal momento che saranno in programma Lumezzane AlbinoLeffe e Pro Patria Pro Sesto. Nella sfida tra bresciani e bergamaschi, il Lumezzane cercherà la vittoria che varrebbe l’aggancio in classifica proprio all’AlbinoLeffe e la possibilità di fare un pensiero serio alla corsa per un posto nei playoff, mentre un colpaccio degli ospiti starebbe a significare un balzo davvero importante per l’AlbinoLeffe proprio in questa ambita zona playoff.

Prospettive più modeste per Pro Patria e Pro Sesto, attualmente entrambe relegate nella più scomoda zona playout: i bustocchi hanno tre punti in più e il fattore campo favorevole, dunque cercheranno una vittoria che regalerebbe loro un Natale più sereno, ma la Pro Sesto deve evitare di rendere ancora più difficile una situazione già pessima. Insomma, gli spunti saranno tanti: parola ai campi per i primi risultati Serie C del sabato! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UN SABATO DI LUSSO

Calerà il sipario sui risultati Serie C oggi, sabato 23 dicembre 2023, sia per quanto riguarda l’anno solare sia per quanto riguarda il girone d’andata della stagione regolare del campionato di Serie C 2023-2024, dal momento che i due “traguardi” coincidono. Si arriva dunque esattamente alla metà del cammino prima di tirare il fiato per le festività natalizie, dal momento che la Serie C tornerà poi a farci compagnia nel weekend dell’Epifania, cioè fra sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024.

Prima di pensare al Natale, tuttavia, c’è ancora da vivere un sabato di lusso: la diciannovesima giornata è equamente suddivisa fra venerdì e sabato, quindi i risultati Serie C avranno moltissimo da dirci nelle prossime ore, cominciando come al solito dal girone A. Nel gruppo dell’Italia settentrionale, avremo in programma quattro partite: alle ore 14.00 ecco Lumezzane AlbinoLeffe e Pro Patria Pro Sesto, mentre alle ore 18.30 avremo i fischi d’inizio anche per Pergolettese Giana Erminio e Renate Trento, partite con le quali calerà il sipario sull’andata del girone A.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo nella nostra panoramica sui risultati Serie C attesi per oggi, passiamo naturalmente adesso a parlare del girone B, che spicca avendo ben sei incontri in programma nelle prossime ore. Si comincerà alle ore 16.15 con Juventus U23 Vis Pesaro, mentre alle ore 18.30 avremo un affascinante poker in contemporanea con il big-match Perugia Cesena – sia per fascino sia per l’importanza in classifica – in compagnia di Sestri Levante Arezzo, Spal Olbia e Recanatese Entella; infine, ecco pure un posticipo alle ore 20.45, che sarà Pescara Fermana.

Infine, parliamo naturalmente anche del girone C, che per i risultati Serie C di questa diciannovesima giornata ha il programma equamente suddiviso fra ieri e oggi, quindi nelle prossime ore ci attendono ancora cinque partite per quanto riguarda il girone dell’Italia meridionale. Si comincerà alle ore 16.30 con Sorrento Casertana, mentre alle ore 18.30 avranno inizio Benevento Catania e Foggia Monterosi Tuscia, per poi concludere in prima serata grazie al doppio appuntamento delle ore 20.45 con Giugliano Audace Cerignola e Virtus Francavilla Potenza.

RISULTATI SERIE C, 19^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14.00

Lumezzane AlbinoLeffe 0-0

Pro Patria Pro Sesto 0-0

ore 18.30

Pergolettese Giana Erminio

Renate Trento

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 47

Padova 43

Triestina 39

Pro Vercelli 32

Atalanta U23 30

Vicenza 29

Virtus Verona 28

Giana Erminio 27

Albinoleffe, Arzignano, Trento 25

Legnago Salus 24

Lumezzane 22

Pergolettese, Renate 20

Pro Patria 18

Pro Sesto, Novara 15

Fiorenzuola 14

Alessandria (-1) 13

GIRONE B

ore 16.15

Juventus U23 Vis Pesaro

ore 18.30

Perugia Cesena

Sestri Levante Arezzo

Spal Olbia

Recanatese Entella

ore 20.45

Pescara Fermana

CLASSIFICA GIRONE B

Torres 44

Cesena 43

Carrarese 34

Pescara 31

Perugia 30

Pontedera 29

Pineto 27

Lucchese, Gubbio 24

Recanatese, Rimini 23

Arezzo 22

Entella, Ancona 21

Juventus U23, Vis Pesaro 18

Sestri Levante, Olbia 17

Spal 16

Fermana 12

GIRONE C

ore 16.30

Sorrento Casertana

ore 18.30

Benevento Catania

Foggia Monterosi Tuscia

ore 20.45

Giugliano Audace Cerignola

Virtus Francavilla Potenza

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 42

Picerno, Casertana, Avellino 34

Taranto 33

Crotone 32

Benevento 30

Latina 27

Audace Cerignola, Giugliano 25

Catania, Sorrento, Foggia 22

Potenza, Turris 20

Monopoli, Acr Messina 19

Virtus Francavilla 17

Brindisi 14

Monterosi 10











