RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Prime partite al via, si gioca! Diretta gol live score (7 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Comincia la domenica dedicata ai risultati di Serie C. Nel girone C abbiamo un Acr Messina che cercherà di fermare in casa l’Audace Cerignola in una partita che si prospetta combattuta e difficile per i padroni di casa. Sorrento e Giugliano si affrontano in un match che può regalare emozioni, grazie alla spensieratezza dettata da una classifica tranquilla. Scontro tra nobili decadute, invece, quello del Massimino tra Crotone e Catania.

La Juve Stabia cerca di consolidare il primato contro il Monterosi Tuscia. Brindisi e Potenza si affrontano in una sfida incerta, con gli ospiti che partono coi favori dei pronostici. La Serie C ad ogni modo offre un piatto ricco di emozioni oggi, domenica 7 gennaio, con tutte le squadre pronte a dare il massimo per conquistare punti fondamentali nella corsa alla promozione e alla salvezza. Restate sintonizzati per una domenica calcistica da non perdere.

ECCO UN’INTENSA DOMENICA!

I risultati Serie C tornano protagonisti oggi, domenica 7 gennaio 2024: dopo la sosta dettata dalle feste di natale e fine anno, infatti, il campionato di Serie C 2023-2024 ha ripreso la sua marcia per aprire il nuovo anno solare con le partite della ventesima giornata, iniziata già ieri con alcune gare. Siamo dunque al giro di boa del campionato, la posta in palio si fa sempre più pesante e allora c’è grande curiosità di scoprire quali saranno i risultati Serie C di oggi per la ventesima giornata di campionato.

Cominciamo dunque dalle partite in programma, procedendo come sempre in ordine alfabetico del girone A, quello dell’Italia settentrionale, che in questa domenica avrà in programma i seguenti incontri: Arzignano Valchiampo Legnago Salus, Renate Fiorenzuola, Trento Triestina, Pro Sesto Pergolettese.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

La contemporaneità fra partite dello stesso gruppo caratterizzerà oggi i risultati Serie C anche per quanto riguarda il girone B, cioè quello dell’Italia centrale. In questo caso il piatto sarà ancora più ricco, con diverse partite in programma, ovvero Juventus Next Gen Pescara, Torres Recanatese, Ancona Virtus Entella, Cesena Olbia, Perugia Lucchese, Pineto Gubbio e Sestri Levante Pontedera.

La domenica sarà impegnativa anche per il girone C, con diverse partite interessanti da seguire. Sbirciando il programma apprendiamo che il Messina ospita l’Audace Cerignola, Sorrento in casa contro il Giugliano, Brindisi Potenza, Crotone Catania, Juve Stabia Monterosi.

RISULTATI SERIE C: 20^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:00 Arzignano-Legnago Salus

Ore 14:00 Trento-Triestina

Ore 14:00 Renate-Fiorenzuola

Ore 16:15 Pro Sesto-Pergolettese

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 47

Padova 43

Triestina 39

Pro Vercelli 32

Atalanta U23, Giana Erminio 30

Vicenza 29

Virtus Verona 28

Albinoleffe, Arzignano, Lumezzane, Trento 25

Legnago Salus 24

Renate 23

Pergolettese 20

Pro Patria 19

Pro Sesto 16

Novara 15

Fiorenzuola 14

Alessandria (-1) 13

GIRONE B

Ore 14:00 Juventus U23-Pescara

Ore 14:00 Torres-Recanatese

Ore 16:15 Cesena-Olbia

Ore 16:15 Perugia-Lucchese

Ore 16:15 Ancona-Virtus Entella

Ore 16:15 Pineto-Gubbio

Ore 18:30 Brindisi-Potenza

Ore 18:30 Sestri Levante-Pontedera

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 46

Torres 44

Carrarese 34

Pescara 32

Perugia 30

Pontedera 29

Pineto 27

Entella, Lucchese, Gubbio 24

Recanatese, Rimini, Arezzo 23

Ancona 21

Juventus U23, Vis Pesaro, Spal 19

Sestri Levante 18

Olbia 17

Fermana 13

GIRONE C

Ore 14.00 ACR Messina-Audace Cerignola

Ore 16:15 Sorrento-Giugliano

Ore 18:30 Crotone-Catania

Ore 18:30 Juve Stabia-Monterosi Tuscia

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 42

Casertana 35

Picerno, Avellino 34

Taranto 33

Crotone 32

Benevento 30

Audace Cerignola 28

Latina 27

Giugliano, Catania, Foggia 25

Potenza, Sorrento 23

Turris 20

Monopoli, Acr Messina 19

Virtus Francavilla 17

Brindisi 14

Monterosi 10











