RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Focus sulla Juve Stabia! Diretta gol live score (sabato 13 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE C: FOCUS SULLA CAPOLISTA

Naturalmente il nome della Juve Stabia spicca tra le formazioni che saranno impegnate oggi per i risultati Serie C. Questo si deve sia al fatto che le Vespe sono attese da un intrigante derby campano sul campo dell’Avellino, sia e soprattutto alla classifica, che vede in prima posizione nel girone C proprio la Juve Stabia con 43 punti. La ripartenza dopo la sosta non è stata esaltante, perché le Vespe giocavano in casa contro il Monterosi Tuscia nel più classico testa-coda, che è invece finito con un imprevisto pareggio per 2-2, che naturalmente sono due punti persi se visti dall’ottica della Juve Stabia.

Le inseguitrici si sono riavvicinate e fra loro c’è anche lo stesso Avellino, per di più esaltato dal fantastico successo per 0-5 ottenuto a Latina nel giorno dell’Epifania. Ecco allora perché è facile definire Avellino Juve Stabia come il big-match indiscusso di questo bel sabato in compagnia dei risultati Serie C: dal Partenio ci aspettiamo un verdetto significativo, che potrebbe indirizzare il resto del campionato nella lotta al vertice del girone C… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UN RICCO SABATO!

I risultati Serie C saranno naturalmente protagonisti anche oggi, sabato 13 gennaio 2024: in questo weekend infatti sarà in programma la ventunesima giornata del campionato di Serie C 2023-2024, che sarà il secondo turno del girone di ritorno e anche dell’anno solare 2024, perché come da tradizione la Serie C anche in questo campionato ha riposato fra Natale e Capodanno, tornando invece in campo nello scorso weekend, con l’Epifania che ha riportato in azione tutti i protagonisti di questo lungo e affascinante torneo.

Andiamo allora a scoprire che cosa ci attende nelle prossime ore in compagnia dei risultati Serie C per la ventunesima giornata, a cominciare dal girone A, nel quale il sabato sarà molto intenso grazie a ben cinque partite in programma. Si comincerà alle ore 16.15 con Pro Vercelli Renate, ma il culmine sarà senza dubbio alle ore 18.30, quando avranno inizio in contemporanea le altre quattro sfide odierne nell’Italia settentrionale, cioè Atalanta U23 Trento, Fiorenzuola Pro Sesto, Pro Patria Novara e Triestina AlbinoLeffe.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

C’è invece decisamente meno da dire oggi circa i risultati Serie C nel girone B, perché il sabato del gruppo dell’Italia centrale proporrà solamente una partita, che sarà alle ore 16.15 Pontedera Fermana. I toscani partiranno favoriti dall’alto del fattore campo e pure di ben 18 punti di vantaggio in classifica rispetto ai marchigiani. Settimana scorsa il Pontedera ha vinto contro il Sestri Levante, anche la Fermana in realtà si è fatta onore pareggiando contro la Carrarese, ma sicuramente agli ospiti servirà una partita eccellente per sperare di portare a casa un bel risultato.

Infine, ci resta naturalmente il girone C per completare la nostra panoramica su quanto ci attenderà nel sabato in compagnia dei risultati Serie C. Qui è decisamente fitto il programma che ci attende, dal momento che avremo ben sei incontri nel gruppo dell’Italia meridionale: si comincerà alle ore 16.15 con Potenza Latina, seguita alle ore 18.30 da Turris Crotone, ma il culmine sarà in prima serata, perché alle ore 20.45 avranno inizio in contemporanea il derby Avellino Juve Stabia, Catania Brindisi, Monterosi Tuscia Monopoli e Virtus Francavilla Benevento.

RISULTATI SERIE C: 21^ GIORNATA

GIRONE A

ore 16.15

Pro Vercelli Renate

ore 18.30

Atalanta U23 Trento

Fiorenzuola Pro Sesto

Pro Patria Novara

Triestina AlbinoLeffe

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 50

Padova 43

Triestina 42

Pro Vercelli 35

Atalanta U23 33

Giana Erminio, Vicenza 30

Virtus Verona 28

Albinoleffe, Arzignano, Renate 26

Lumezzane, Trento, Legnago Salus 25

Pergolettese 23

Pro Patria 22

Novara 18

Pro Sesto 16

Fiorenzuola 14

Alessandria (-1) 13

GIRONE B

ore 16.15

Pontedera Fermana

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 49

Torres 47

Carrarese 35

Perugia 33

Pescara, Pontedera 32

Gubbio 30

Entella, Pineto 27

Arezzo 26

Lucchese 24

Recanatese, Rimini 23

Juventus U23 22

Ancona 21

Vis Pesaro, Spal 20

Sestri Levante 18

Olbia 17

Fermana 14

GIRONE C

ore 16.15

Potenza Latina

ore 18.30

Turris Crotone

ore 20.45

Avellino Juve Stabia

Catania Brindisi

Monterosi Tuscia Monopoli

Virtus Francavilla Benevento

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 43

Picerno, Casertana 38

Taranto, Avellino 37

Crotone 35

Benevento 33

Audace Cerignola 31

Giugliano 28

Latina 27

Potenza, Sorrento 26

Catania, Foggia 25

Turris 20

Monopoli, Acr Messina 19

Virtus Francavilla 17

Brindisi 14

Monterosi 11











