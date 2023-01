Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 22^ giornata, 15 gennaio

RISULTATI SERIE C: GIRONI B E C!

I risultati Serie C saranno naturalmente protagonisti anche oggi, domenica 15 gennaio 2023, e come sempre succede nel giorno festivo ci attendono davvero tantissime partite da seguire con la massima attenzione nelle prossime ore per quanto riguarda la ventiduesima giornata del campionato di Serie C 2022-2023, per la precisione nei gironi B e C, dal momento che invece il girone A ha già giocato per intero ieri.

Andiamo allora senza indugio a scoprire cosa ci riserveranno oggi i risultati Serie C per la ventiduesima giornata. Per il girone B – dopo l’anticipo di ieri – gli appuntamenti saranno tutti in contemporanea con fischio d’inizio alle ore 14.30, quando dunque prenderanno il via i nove incontri Alessandria Gubbio, Carrarese San Donato, Fermana Recanatese, Fiorenzuola Ancona, Montevarchi Reggiana, Pontedera Lucchese, Siena Imolese, Torres Cesena e Vis Pesaro Olbia.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Più variegato sarà il programma del girone C, naturalmente sempre per quanto riguarda i risultati Serie C per la ventiduesima giornata, terzo turno del girone di ritorno. Infatti, nel gruppo più meridionale avremo alle ore 14.30 il fischio d’inizio per quanto riguarda Latina Catanzaro e Picerno Giugliano, ma poi ci saranno anche ben sei partite alle ore 17.30: in questo caso, stiamo parlando di Audace Cerignola Fidelis Andria, Avellino Monopoli, Juve Stabia Monterosi Tuscia, Potenza Gelbison, Taranto Turris e Viterbese Messina, considerando che oltre all’anticipo di ieri ci sarà anche un posticipo domani, il big-match Crotone Pescara.

Dunque almeno per una notte il Catanzaro potrebbe ulteriormente allungare il proprio margine di vantaggio al comando della classifica del girone C, dove stiamo assistendo al meraviglioso duello a distanza tutto calabrese tra gli inseguitori del Crotone e appunto la capolista Catanzaro, con numeri a dir poco impressionanti. Più “normale” è invece la situazione nel girone B, dove comunque il margine di vantaggio della capolista Reggiana sulle inseguitrici comincia a farsi interessante, per cui naturalmente anche nel girone centrale della Serie C sarà una domenica tutta da seguire…

GIRONE B

Ore 14.30

Alessandria Gubbio

Carrarese San Donato

Fermana Recanatese

Fiorenzuola Ancona

Montevarchi Reggiana

Pontedera Lucchese

Siena Imolese

Torres Cesena

Vis Pesaro Olbia

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 46

Entella 42

Cesena 41

Gubbio 39

Pontedera 36

Ancona 35

Carrarese 33

Fiorenzuola, Lucchese 32

Rimini, Siena 31

Fermana 26

Torres 24

Recanatese 22

San Donato, Vis Pesaro 19

Alessandria. Olbia 18

Montevarchi 17

Imolese 16

GIRONE C

Ore 14.30

Latina Catanzaro

Picerno Giugliano

Ore 17.30

Audace Cerignola Fidelis Andria

Avellino Monopoli

Juve Stabia Monterosi Tuscia

Potenza Gelbison

Taranto Turris

Viterbese Messina

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 57

Crotone 51

Pescara 39

Juve Stabia 33

Audace Cerignola 31

Picerno 30

Foggia 29

Virtus Francavilla, Giugliano, Avellino, Latina 28

Taranto 27

Monopoli 26

Potenza 25

Gelbison 24

Monterosi Tuscia 22

Turris 21

Viterbese 17

Fidelis Andria 16

Messina 14











