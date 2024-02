RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Prime partite al via, si gioca! Diretta gol live score (4 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Stanno per cominciare le ben quattro partite che ci attendono per i risultati Serie C alle ore 14.00, dunque ci aspettiamo i primi gol, emozioni e verdetti per le classifiche dei tre gironi. Facciamo però un virtuale passo avanti di qualche ora per parlare del Mantova, capolista del girone A, che sarà atteso dal derby lombardo sul campo dell’AlbinoLeffe. I virgiliani arrivano dal successo per 2-0 di settimana scorsa contro la Giana Erminio (altro derby lombardo), con il Padova che tuttavia aveva saputo rispondere espugnando per 0-3 il campo del Novara.

I biancoscudati sono così rimasti a sette lunghezze dalla capolista Mantova, lontana ma di certo non fuori gioco, mentre si fa più critico il -11 della Triestina al terzo posto, dopo il pareggio casalingo contro la Pergolettese. In questa giornata giocheranno tutte oggi, a cominciare proprio dalla Triestina che sta per scendere in campo contro la Pro Patria, ma naturalmente il Mantova può permettersi di non fare calcoli e pensare solo a marciare su ritmi altissimi. Parola quindi al campo, comincia la domenica in compagnia dei risultati Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

OGGI UNDICI PARTITE!

I risultati Serie C naturalmente ci faranno compagnia nelle prossime ore, perché oggi domenica 4 febbraio 2024 sarà un giorno importante per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C 2023-2024, sebbene in verità non sarà una domenica ricca di partite come al solito, perché abbiamo avuto davvero tanti anticipi al venerdì e poi un sabato molto ricco, per cui la domenica di Serie C vedrà in calendario nelle prossime ore “solamente” undici partite, comunque un numero congruo per attirare l’attenzione di tifosi ed appassionati.

Sicuramente c’è poco da dire nel girone C, cominciamo allora proprio dal Sud Italia per osservare che in questo gruppo i risultati Serie C ci offriranno una domenica con una sola partita, che sarà alle ore 14.00 Benevento Brindisi, perché si è giocato tantissimo fra venerdì e sabato. Sarà comunque un match significativo per le opposte esigenze di classifica, dal momento che il Benevento vorrà sfruttare un turno sulla carta favorevole per rilanciare l’inseguimento al primo posto, mentre il Brindisi avrebbe bisogno di un colpo a sorpresa in un torneo finora pessimo per i pugliesi.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

La domenica tuttavia sarà decisamente più interessante negli altri due gruppi del campionato per quanto riguarda i risultati Serie C. Cominciamo allora dal girone A, nel quale ci attendono cinque partite a cominciare dalle ore 14.00, quando sarà in programma il fischio d’inizio di due partite, cioè Pro Vercelli Atalanta U23 e Triestina Pro Patria, mentre successivamente avremo una partita per ogni fascia oraria: infatti ci attenderà alle ore 16.15 Lumezzane Alessandria, mentre il fischio d’inizio sarà alle ore 18.30 per il derby lombardo AlbinoLeffe Mantova con la capolista in campo, infine alle ore 20.45 sarà la volta di Virtus Verona Padova, quindi derby in Veneto.

Cinque partite nelle prossime ore anche nel girone B, che dunque darà un valido contributo per arricchire la domenica in compagnia dei risultati Serie C: alle ore 14.00 ecco Torres Sestri Levante, partita nella quale i sardi cercheranno di rilanciare l’inseguimento alla capolista Cesena; avremo poi alle ore 16.15 il fischio d’inizio per Carrarese Olbia, ma sicuramente nel girone dell’Italia centrale sarà al centro dell’attenzione soprattutto la fascia delle ore 18.30, quando potremo seguire in contemporanea Arezzo Entella, Lucchese Spal e Recanatese Pontedera.

RISULTATI SERIE C, 24^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14.00

Pro Vercelli Atalanta U23

Triestina Pro Patria

Ore 16.15

Lumezzane Alessandria

Ore 18.30

AlbinoLeffe Mantova

Ore 20.45

Virtus Verona Padova

GIRONE B

Ore 14.00

Torres Sestri Levante

Ore 16.15

Carrarese Olbia

Ore 18.30

Arezzo Entella

Lucchese Spal

Recanatese Pontedera

GIRONE C

Ore 14.00

Benevento Brindisi











