RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Big-match a Foggia! Diretta gol live score 24^ giornata (2 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE C: IL BIG-MATCH

Parlando dei risultati Serie C, abbiamo già accennato il fatto che questo ricco venerdì sera sarà reso ancora più affascinante dal fatto che sarà in programma anche un big-match di notevole blasone quale Foggia Catania, sfida che in Serie C è un vero e proprio lusso. L’auspicio è che in futuro queste due formazioni possano ritrovarsi a piani più alti, per adesso tuttavia bisogna purtroppo evidenziare il fatto che la realtà in classifica non è così esaltante, perché il Catania ha chiuso il mese di gennaio al tredicesimo posto con 29 punti ed è ancora più in difficoltà il Foggia, quindicesimo a quota 25.

Insomma, soprattutto per i pugliesi bisogna innanzitutto tenere a bada il rischio di essere invischiati addirittura nella lotta per non retrocedere, mentre il Catania può fare qualche pensiero in più alla zona playoff, ma anche i siciliani avrebbero bisogno di migliorare la propria posizione in classifica. Posta in palio dunque decisamente delicata nel big-match che ci attende in terra pugliese e l’importanza della sfida renderà la partita ancora più intrigante… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UNA SERATA RICCHISSIMA!

I risultati Serie C saranno protagonisti speciali oggi, venerdì 2 febbraio 2024, perché in serata comincerà con ben cinque anticipi il programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C 2023-2024, che di conseguenza vivrà tantissime emozioni fin da questa sera che apre il weekend con tantissimo calcio. Sarà un venerdì con la Serie C in copertina per aprire il mese di febbraio della terza serie del calcio italiano, siamo ormai ampiamente nel girone di ritorno e la posta in palio si fa sempre più alta.

Presentando le partite che ci faranno compagnia stasera per il ricco programma dei risultati Serie C, cominciamo dall’unica partita del girone B, che alle ore 20.45 inizierà il proprio weekend con l’anticipo Vis Pesaro Gubbio. Partita delicata per i padroni di casa marchigiani, che arrivano da due pareggi consecutivi e per il momento sono “sospesi”, fuori dalla zona playoff ma sopra a quella playout. Gli umbri invece arrivano da due vittorie consecutive e vogliono stabilizzarsi in una posizione di classifica da protagonisti in piena zona playoff.

RISULTATI SERIE C: TUTTI GLI ANTICIPI

La parte del leone stasera per i risultati Serie C toccherà tuttavia al girone C, perché sarà un venerdì in compagnia di ben quattro anticipi per il girone più meridionale della nostra Serie C 2023-2024. Il fischio d’inizio sarà per tutte alle ore 20.45 e allora andiamo a presentare tutte queste sfide, a cominciare da Foggia Catania che sarà sicuramente il big-match in quanto a blasone, ma senza dimenticare che giocherà anche la capolista perché avremo Juve Stabia Audace Cerignola, infine anche Latina Giugliano e Picerno Turris.

Concentriamo allora la nostra attenzione soprattutto sulla Juve Stabia, che arriva da una bella vittoria per 1-3 sul campo del Potenza grazie al quale ha consolidato il proprio primato, anche se le avversarie restano numerose ed agguerrite. Ecco allora che è meglio non fare molti calcoli e pensare solamente a fare il meglio possibile in ogni partita, a maggior ragione se si tratta di un turno potenzialmente favorevole come quello di stasera, in casa contro una Audace Cerignola comunque da rispettare, perché in zona playoff e in cerca di un risultato di prestigio per consolidarsi ancora di più.

RISULTATI SIRIE C: 24^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 20.45

Vis Pesaro Gubbio

CLASSIFICA

Cesena 56

Torres 50

Perugia 42

Carrarese 39

Pescara 38

Gubbio 37

Pontedera 35

Entella 30

Pineto, Arezzo 29

Rimini 28

Lucchese, Juventus U23 27

Vis Pesaro, Ancona 25

Recanatese 24

Sestri Levante 22

Spal 21

Olbia 20

Fermana 17

GIRONE C

Ore 20.45

Foggia Catania

Juve Stabia Audace Cerignola

Latina Giugliano

Picerno Turris

CLASSIFICA

Juve Stabia 48

Avellino 41

Benevento 40

Crotone, Casertana, Picerno 39

Taranto 38

Audace Cerignola, Sorrento 35

Latina 31

Giugliano 30

Potenza, Catania 29

Messina 26

Foggia 25

Monopoli 23

Virtus Francavilla, Turris 21

Brindisi 16

Monterosi Tuscia 15











