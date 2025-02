RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: IL DUELLO VENETO IN EVIDENZA

Padova e Vicenza scenderanno in campo nelle prossime ore e quindi il duello veneto ai vertici della classifica del girone A spiccherà per importanza nei risultati Serie C oggi, sabato 1 febbraio 2025. Sappiamo infatti che il Padova sta volando con 62 punti, ma ha nel Vicenza una rivale davvero tosta, che con i suoi 56 punti sarebbe capolista in entrambi gli altri gruppi. Le ultime giornate hanno visto tra l’altro per la prima volta un rallentamento da parte del Padova, che ha pareggiato due delle sue ultime tre partite, quindi le speranze del Vicenza sono aumentate, rendendo palpitante l’inseguimento.

Oggi giocheranno entrambe in trasferta: un derby veneto contro la Virtus Verona per il Padova alle ore 15.00 e il match sul campo del Renate per il Vicenza, che scenderà invece in campo alle ore 17.30, conoscendo quindi il risultato della rivale – chissà se sarà un vantaggio o no. Di certo il duello a distanza per il primo posto sarà la ciliegina sulla torta per un girone A che oggi sarà protagonista con ben sei partite: un derby lombardo grazie a Pro Patria AlbinoLeffe, la sfida delle matricole Alcione Milano Caldiero Terme (con classifiche però diverse), infine Arzignano Lecco e Trento Union Clodiense, il match sulla carta più sbilanciato in classifica.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: OBIETTIVI VARI NEGLI ALTRI GIRONI

Non possiamo però dimenticare le partite degli altri due gruppi per i risultati Serie C. In particolare ci sarà molta nobiltà nel girone B con Spal Milan Futuro e Rimini Perugia, anche se il blasone (o la curiosità che suscita la seconda squadra di una big) non compensa posizioni in classifica in realtà piuttosto modeste per tutte, con l’eccezione del Rimini, unica in zona playoff ad oggi, ma a sua volta in astinenza di vittorie ormai da qualche settimana. In ogni caso, le emozioni saranno assicurate perché tutte hanno bisogno di risalire.

Infine le tre partite del girone C offriranno motivazioni molto variegate per i risultati Serie C: Potenza e Crotone sono gli ultimi due vagoni del gruppo di testa e vogliono provare a tenere vivo il sogno del primo posto, ma saranno entrambe in trasferta contro rivali di buon livello come Trapani e Sorrento, che vogliono invece consolidarsi in zona playoff. Ultima ma non per importanza (e nemmeno per ordine cronologico) Messina Latina, tra due squadre che invece devono fare punti per provare a sfuggire alla palude dei playout.

RISULTATI SERIE C, 25^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00

Arzignano Lecco

Pro Patria AlbinoLeffe

Virtus Verona Padova

Ore 17.30

Alcione Milano Caldiero Terme

Renate Vicenza

Trento Union Clodiense

GIRONE B

Ore 15.00

Spal Milan Futuro

Ore 17.30

Rimini Perugia

GIRONE C

Ore 15.00

Messina Latina

Trapani Potenza

Ore 17.30

Sorrento Crotone

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DI SERIE C