RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Partite al via, si comincia! Diretta gol live score (11 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Tutto è pronto per aprire questa bella domenica in compagnia dei risultati Serie C, anche se quasi esclusivamente nel girone C. Abbiamo parlato della capolista Juve Stabia, focalizziamoci quindi ora sulle sue inseguitrici, a cominciare dall’eccellente Picerno che, con la vittoria nel recupero di martedì contro il Catania, è salito al secondo posto a quota 45 punti in classifica. I lucani possono giocare senza troppe pressioni, perché la promozione sarebbe un traguardo leggendario ma già adesso il cammino del Picerno è ampiamente positivo.

Chissà se questo potrà essere un vantaggio rispetto a piazze decisamente più blasonate, a cominciare dalle campane Avellino e Benevento. Oggi in realtà potrebbe essere una domenica più complicata per il Picerno, attesa a una trasferta non semplice contro il Picerno, mentre l’Avellino ospiterà il Messina. Dovremo invece attendere domani sera per seguire il Benevento nell’affascinante posticipo sul campo del Crotone, ma adesso pensiamo a chi sta già per scendere in campo in questa domenica in compagnia dei risultati Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SOLO NOVE PARTITE!

Sarà un giorno un po’ anomalo oggi, domenica 11 febbraio 2024, per quanto riguarda i risultati Serie C, perché la venticinquesima giornata del torneo di Serie C 2023-2024 ha già detto moltissimo, in particolare nei gironi A e B. Incombe infatti un turno infrasettimanale e di conseguenza siamo già ben oltre la metà del turno previsto in questo secondo weekend del mese di febbraio, nel quale infatti si è già giocato tantissimo fra venerdì sera e ieri, lasciando meno spunti alla domenica, soprattutto nel girone A che addirittura è già concluso.

Per i risultati Serie C della domenica possiamo allora iniziare dal girone B, che in realtà a sua volta ben poco da dire, perché ci attende solamente l’ultimo posticipo, che sarà alle ore 14.00 Ancona Olbia, una sfida comunque molto delicata, perché sia i marchigiani sia i sardi sono coinvolti nella lotta per non retrocedere. L’Ancona ha lottato ma infine si è arresa contro la Juventus U23 nella scorsa giornata, restando ferma a quota 25 punti in classifica, ma d’altronde fa peggio l’Olbia, che ne ha appena 20 ed è a sua volta reduce da una sconfitta sul campo della Carrarese.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Il palcoscenico per i risultati Serie C della domenica va però concesso al girone C, che infatti è all’estremo opposto rispetto agli altri due gruppi, avendo vissuto finora solamente un anticipo ieri, con altre otto partite collocate nelle prossime ore ed infine anche un posticipo lunedì sera, fra due squadre che di conseguenza nel turno infrasettimanale torneranno in campo solamente giovedì sera. Comunque, rimanendo alla stretta attualità, ecco che la domenica del girone C comincerà alle ore 14.00 con Brindisi Latina, Giugliano Virtus Francavilla e Monopoli Juve Stabia, trasferta in terra pugliese per le Vespe capolista.

Si proseguirà poi alle ore 16.15, quando sarà il momento dei fischi d’inizio per le partite Avellino Messina e Catania Casertana, mentre alle ore 18.30 ecco un’altra tripletta di partite per chiudere in bellezza una domenica intensa almeno nel girone C, che infatti andando verso l’ora di cena ci proporrà il derby pugliese Audace Cerignola Taranto, Sorrento Picerno e Turris Foggia.

RISULTATI SERIE C, 25^ GIORNATA

GIRONE B

ore 14.00

Ancona Olbia

GIRONE C

ore 14.00

Brindisi Latina

Giugliano Virtus Francavilla

Monopoli Juve Stabia

ore 16.15

Avellino Messina

Catania Casertana

ore 18.30

Audace Cerignola Taranto

Sorrento Picerno

Turris Foggia

