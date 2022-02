Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score, 26^ giornata (12 febbraio)

RISULTATI SERIE C: SI PARTE CON DUE PARTITE!

I risultati di Serie C per le partite di sabato 12 febbraio ci introducono alle prime partite che si giocano per la 26^ giornata: nello specifico assisteremo a un anticipo del girone A e poi a tutto il programma del girone C, e dunque è in particolare su questo che si concentrerà la nostra attenzione. Albinoleffe Triestina è appunto il match del girone A, che sarà anche uno dei due che apriranno il sabato dedicato ai risultati di Serie C: si inizia alle ore 14:30 e qui è in programma anche Latina Turris, poi spazio alle partite delle ore 17:30 per chiudere con Taranto Virtus Francavilla alle ore 21:00.

Rsultati Serie C, classifiche/ Bari ko in casa, perdono anche Monopoli e Avellino!

Come si concluderà dunque questa giornata? Come cambieranno le classifiche dei due gironi? Sarà un turno certamente molto interessante, a cominciare dalla capolista Bari che gioca al Veneziani il derby contro un Monopoli che vuole ridurre il margine sperando ancora nella promozione diretta, e che potrebbe fare un favore alle altre squadre che inseguono i galletti. Vedremo, del girone A possiamo dire che la Triestina punta la fase nazionale dei playoff mentre l’Albinoleffe è indietro e deve soprattutto pensare a salvarsi, ma scopriremo tutto tra poco quando per i risultati di Serie C si inizierà a giocare…

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol: vola il Sudtirol! Live score

RISULTATI SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Si parte dunque tra poco con i risultati di Serie C per la 26^ giornata. Nel girone C come detto il piatto forte è Monopoli Bari: i gabbiani accusano un ritardo di 9 lunghezze dai biancorossi, che nonostante lo scivolone della scorsa giornata mantengono ancora un vantaggio consistente sulla concorrenza e infatti navigano senza particolari patemi, consapevoli del fatto che la promozione diretta non è lontana ma anche che non si può dare per scontata. Al secondo posto è salita la sorprendente Virtus Francavilla, che tra le rivali è quella che al momento ha trovato la maggiore continuità.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Girone C: Avellino di nuovo secondo, cade il Foggia!

Per ora questione di dettagli, ma trovare i biancazzurri alla fase nazionale dei playoff sarebbe certamente un risultato che non ci si aspettava nel considerare i rapporti di forza all’inizio della stagione. In coda, spicca Potenza Vibonese: per i calabresi sembra quasi un’ultima spiaggia per prendersi almeno lo spareggio, i lucani invece hanno dimostrato di poter risalire la corrente e, sia pure molto lentamente, hanno fornito qualche risposta nelle ultime giornate. Vedremo allora cosa succederà tra qualche ora, quando finalmente vivremo le partite che compongono il quadro dei risultati di Serie C…

RISULTATI SERIE C: 26^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14:30 Albinoleffe Triestina

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 60

Padova 52

Renate, Feralpisalò 46

Triestina 34

Pro Vercelli 33

Juventus U23, Lecco, Piacenza 32

Mantova 28

Trento, Albinoleffe, Virtus Verona 27

Fiorenzuola, Pergolettese (-1) 26

Seregno 25

Pro Patria 24

Giana Erminio 22

Pro Sesto 20

Legnago Salus 19

GIRONE C

Ore 14:30 Latina Turris

Ore 17:30 Acr Messina Foggia

Ore 17:30 Avellino Monterosi

Ore 17:30 Catania Picerno

Ore 17:30 Fidelis Andria Catanzaro

Ore 17:30 Monopoli Bari

Ore 17:30 Paganese Campobasso

Ore 17:30 Palermo Juve Stabia

Ore 17:30 Potenza Vibonese

Ore 21:00 Taranto Virtus Francavilla

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 51

Virtus Francavilla 43

Catanzaro, Avellino, Monopoli 42

Turris, Palermo 39

Juve Stabia, Taranto, Picerno 33

Latina, Foggia (-2) 32

Catania (-2) 29

Monterosi, Campobasso 27

Paganese 23

Acr Messina 22

Fidelis Andria 19

Potenza 18

Vibonese 16



© RIPRODUZIONE RISERVATA