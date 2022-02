Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 26^ giornata (13 febbraio)

RISULTATI SERIE C: OGGI IN CAMPO GIRONI A-B!

I risultati Serie C ci faranno compagnia anche oggi, domenica 13 febbraio 2022: siamo arrivati alla ventiseiesima giornata del campionato di terza serie, anche se di fatto siamo al turno 25 perché c’è un’intera giornata ancora da recuperare – e la Serie C infatti ha di fronte settimane molto intense, che saranno caratterizzate da vari turni infrasettimanali proprio perché c’è da recuperare un mese di gennaio reso decisamente complicato dalla pandemia di Coronavirus.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol: Il Bari pareggia a Monopoli! Live score

Ha già giocato ieri il girone C che sarà poi protagonista martedì nel turno infrasettimanale, oggi dunque sarà la volta del girone A e del girone B. Nel primo vedremo se proseguirà la fuga al vertice della capolista Sudtirol, mentre nel secondo raggruppamento è sempre bellissima la lotta ai vertici fra Modena e Reggiana, con i canarini che in questo momento sono in leggero vantaggio, ma naturalmente tutto sarà ancora possibile da qui al termine della stagione regolare, con promozione solo per chi arriverà al primo posto.

Rsultati Serie C, classifiche/ Bari ko in casa, perdono anche Monopoli e Avellino!

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Andiamo allora a scoprire che cosa succederà nelle prossime ore per i risultati Serie C. Il girone A ha già avuto ieri un anticipo, poi sarà protagonista assoluto alle ore 14.30, quando cominceranno le altre nove partite del gruppo più settentrionale, cioè Juventus U23 Mantova, Lecco Fiorenzuola, Legnago Salus Giana Erminio, Piacenza Pergolettese, Pro Sesto FeralpiSalò, Seregno Padova, Sudtirol Pro Vercelli, Trento Renate e Virtus Verona Pro Patria.

Il girone B invece non ha avuto anticipi, ma avrà un posticipo domani. Nel frattempo, ci saranno naturalmente nove partite da vivere alla domenica pomeriggio: cominceranno gli anticipi Gubbio Olbia alle ore 14.00 e Viterbese Teramo alle ore 14.30, mentre alle ore 17.30 ci saranno altre sette partite, cioè Cesena Grosseto, Entella Pontedera, Fermana Vis Pesaro, Imolese Ancona Matelica, Lucchese Modena, Montevarchi Carrarese e Pistoiese Siena.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol: vola il Sudtirol! Live score

RISULTATI SERIE C, 26^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14.30

Juventus U23 Mantova

Lecco Fiorenzuola

Legnago Salus Giana Erminio

Piacenza Pergolettese

Pro Sesto FeralpiSalò

Seregno Padova

Sudtirol Pro Vercelli

Trento Renate

Virtus Verona Pro Patria

CLASSIFICA

Sudtirol 60

Padova 52

Renate, FeralpiSalò 46

Triestina 35

Pro Vercelli 33

Juventus U23, Lecco, Piacenza 32

Mantova, AlbinoLeffe 28

Trento, Virtus Verona 27

Fiorenzuola, Pergolettese 26

Seregno 25

Pro Patria 24

Giana Erminio 22

Pro Sesto 20

Legnago Salus 19

GIRONE B

Ore 14.00

Gubbio Olbia

Ore 14.30

Viterbese Teramo

Ore 17.30

Cesena Grosseto

Entella Pontedera

Fermana Vis Pesaro

Imolese Ancona Matelica

Lucchese Modena

Montevarchi Carrarese

Pistoiese Siena

CLASSIFICA

Modena 58

Reggiana 56

Cesena 44

Entella, Pescara 42

Ancona Matelica 39

Vis Pesaro, Gubbio 31

Siena, Carrarese 30

Pontedera 29

Lucchese, Olbia 28

Teramo 25

Fermana 24

Imolese 23

Montevarchi 22

Viterbese 21

Grosseto 20

Pistoiese 19



© RIPRODUZIONE RISERVATA