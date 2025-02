RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: PADOVA E VICENZA IN CONTEMPORANEA

Il sempre più acceso duello tra Padova e Vicenza, ma anche il pranzo in compagnia del Benevento e l’impegno pure della capolista del girone B, cioè la Virtus Entella: sarà molto ricco il programma dei risultati Serie C oggi, domenica 9 febbraio 2025. È bastata la prima sconfitta stagionale del Padova per accendere il duello in vetta al girone A, perché sia la capolista sia i cugini del Vicenza stanno tenendo un ritmo impressionante. Oggi pomeriggio allora attenzione ai loro impegni alle ore 15.00 in FeralpiSalò Vicenza e Padova Pro Patria, per un turno stavolta potenzialmente favorevole alla capolista.

Il Vicenza infatti giocherà il big-match contro la FeralpiSalò terza, anche se lontana dalla coppia di testa, in una domenica molto intensa per il girone A. Ci attendono infatti alla stessa ora Novara Alcione Milano e poi più tardi il derby lombardo AlbinoLeffe Renate e una sfida carica di storia come Lecco Pro Vercelli. Dal punto di vista quantitativo, tuttavia, farà ancora meglio il girone B, che infatti vivrà una domenica con ben sei partite.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: ANCHE ENTELLA E MONOPOLI IN CAMPO

Sempre alle ore 15.00, i risultati Serie C saranno davvero intensi anche grazie a Entella Spal e Torres Gubbio, doppio impegno casalingo per la prima e la terza in classifica di questo gruppo, quindi sarà dura battaglia al vertice in attesa della Ternana, che invece disputerà domani il posticipo. Citazione d’obbligo anche per Carpi Pescara, altro esame per un Delfino che non sa più vincere e ha perso parecchio terreno, in una domenica che nel girone B ci offrirà d’altronde anche Campobasso Pontedera, Pineto Legnago Salus e Sestri Levante Pianese.

Insomma, non bisogna mai dimenticare nei risultati Serie C anche chi invece lotta per la salvezza, ma a rilanciarci verso orizzonti più nobili provvede il girone C, che avrà in programma solo due partite, ma sicuramente imperdibili. Già all’ora di pranzo ecco Juventus U23 Benevento, tra i bianconeri in risalita e i campani che vogliono tornare in vetta dopo un passaggio a vuoto, poi la super-sfida Monopoli Catania, che ci dirà se i pugliesi si confermeranno in vetta alla classifica.

RISULTATI SERIE C, 26^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00

FeralpiSalò Vicenza

Novara Alcione Milano

Padova Pro Patria

Ore 17.30

AlbinoLeffe Renate

Lecco Pro Vercelli

GIRONE B

Ore 15.00

Entella Spal

Torres Gubbio

Ore 17.30

Campobasso Pontedera

Pineto Legnago Salus

Sestri Levante Pianese

Ore 19.30

Carpi Pescara

GIRONE C

Ore 12.30

Juventus U23 Benevento

Ore 15.00

Monopoli Catania

