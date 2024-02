RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Mantova e Cesena imprendibili? Diretta gol live score (13 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE C: LE CAPOLISTA

Presentando i risultati Serie C abbiamo ovviamente già accennato al fatto che Mantova e Cesena stiano finora dominando rispettivamente il girone A e il girone B, per cui sono fortissime candidate a prendersi due delle tre promozioni disponibili già al termine della stagione regolare di Serie C per le formazioni che vinceranno i tre gruppi. Il Mantova infatti gode di un vantaggio di otto punti rispetto al Padova, di fatto rimasto unica inseguitrice credibile per la capolista lombarda.

Questo dopo il successo nella scorsa giornata del Mantova contro la Triestina, che ha cacciato i giuliani terzi in classifica addirittura a -14. La situazione d’altronde è ancora migliore per il Cesena, che nel girone B sta viaggiando ad un ritmo incredibile e ha già 62 punti: c’era solo la Torres a reggere il passo, ma adesso anche i sardi sembrano essere “scoppiati”, per cui per i romagnoli la promozione è ancora più vicina grazie a 12 punti di vantaggio sulla seconda. Non riuscire a centrare l’obiettivo sarebbe una sorta di suicidio sportivo… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI GIOCA IL GIRONE A E GIRONE B

I risultati Serie C saranno nuovamente protagonisti oggi, martedì 13 febbraio 2024, perché nell’ultimo giorno di Carnevale inizia un turno infrasettimanale che caratterizzerà la metà del mese di febbraio da oggi fino a giovedì, in compagnia di quella che è la ventiseiesima giornata del campionato di Serie C 2023-2024, che giunge quindi a due terzi del suo cammino, almeno per quanto riguarda la stagione regolare. Le classifiche dei tre gironi sono sempre più chiare e la posta in palio si fa sempre più alta per i vari obiettivi.

Per la precisione, oggi non giocherà il girone C, che nel weekend è stato protagonista quasi per intero domenica con un posticipo anche ieri sera, per cui il palcoscenico sarà dedicato tutto al girone A, con la bellezza di nove partite su dieci, più quattro incontri del girone B, che saranno quindi una bella fetta della giornata anche per il girone dell’Italia centrale. Inoltre giocheranno sia il Mantova sia il Cesena, le capolista dei due gironi in oggetto con ottimi vantaggi sulle inseguitrici, quindi staremo a vedere se proseguirà la marcia trionfale di lombardi e romagnoli verso la promozione.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Tutto questo premesso, andiamo a scoprire che cosa quindi ci riserveranno nelle prossime ore i risultati Serie C per dare il via al turno infrasettimanale della ventiseiesima giornata. Cominciamo dagli anticipi in programma nel girone B, compresa la partita della capolista: alle ore 18.30 avremo i primi due appuntamenti, cioè per la precisione Pontedera Pineto e Recanatese Rimini, mentre alle ore 20.45 avremo il fischio d’inizio per le altre due partite, cioè Cesena Arezzo e Pescara Spal.

La parte del leone sarà tuttavia quella del girone A, con ben nove partite in programma oggi. Fittissimo sarà già l’inizio, con la bellezza di sei incontri fissati per le ore 18.30, cioè il derby bergamasco AlbinoLeffe Atalanta U23, Giana Erminio Legnago Salus, Lumezzane Trento, Novara Pro Sesto, Pro Patria Padova e Virtus Verona Arzignano. Si passerà poi alla prima serata, innanzitutto con un match alle ore 20.30, cioè Vicenza Pro Vercelli, infine alle ore 20.45 ecco il fischio d’inizio per Alessandria Mantova e Triestina Renate.

RISULTATI SERIE C, 26^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 18.30

AlbinoLeffe Atalanta U23

Giana Erminio Legnago Salus

Lumezzane Trento

Novara Pro Sesto

Pro Patria Padova

Virtus Verona Arzignano

Ore 20.30

Vicenza Pro Vercelli

Ore 20.45

Alessandria Mantova

Triestina Renate

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 60

Padova 52

Triestina 46

Vicenza 40

Pro Vercelli, Atalanta U23, Lumezzane 38

Pro Patria 35

Virtus Verona, Legnago Salus 34

AlbinoLeffe 33

Arzignano 32

Giana Erminio 31

Renate 29

Trento 28

Pergolettese 27

Novara 25

Fiorenzuola 23

Pro Sesto 19

Alessandria 14

GIRONE B

Ore 18.30

Pontedera Pineto

Recanatese Rimini

Ore 20.45

Cesena Arezzo

Pescara Spal

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 62

Torres 50

Carrarese 45

Perugia, Gubbio 43

Pescara 41

Pontedera 39

Juventus U23 33

Arezzo, Lucchese, Entella 31

Pineto 30

Rimini 29

Sestri Levante, Vis Pesaro, Ancona 28

Spal, Recanatese 24

Olbia 20

Fermana 17











