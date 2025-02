RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SABATO RICCO NEL GIRONE C

Rispetto alle abitudini “ribaltiamo” l’Italia, per i risultati Serie C oggi sabato 8 febbraio 2025 cominciamo dal girone C, perché il gruppo meridionale nelle prossime ore ci proporrà la bellezza di sei partite per la ventiseiesima giornata di campionato. Fra loro anche Turris Trapani e Sorrento Trapani, che purtroppo sono in evidenza per le crisi che attanagliano la formazione di Torre del Greco e quella pugliese: dal punto di vista agonistico sembrano quindi due match dal destino già scritto, staremo a vedere se potranno esserci delle sorprese, forse con qualche speranza in più per la Turris.

Il girone C però vivrà anche altre quattro partite a cominciare da Crotone Potenza, che si annuncia davvero vibrante nel cuore della zona playoff, tra due squadre che ovviamente condividono l’obiettivo di chiudere la stagione regolare con la posizione più alta possibile in classifica. Nobilissima sarà Foggia Avellino, anche se oggi gli orizzonti sono ben diversi, felici per gli irpini e assai più delicati per i pugliesi. In Messina Picerno i siciliani dovranno cercare punti per lasciare la posizione peggiore in classifica fra le “non penalizzate”, ma i lucani vogliono rafforzare la posizione playoff, obiettivo comune anche di entrambe le protagoniste di Altamura Giugliano.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: TRA IL NORD E IL CENTRO…

Torniamo adesso virtualmente al Nord, perché il sabato ci proporrà ben quattro partite anche per quanto riguarda il girone A. Caldiero Terme Pergolettese e Union Clodiense Giana Erminio saranno delicate soprattutto per la corsa salvezza nei risultati Serie C, anche se la squadra di Gorgonzola è appena un punto fuori dalla zona playoff, quindi la Giana Erminio fra queste quattro è quella che potrebbe regalarsi il finale di stagione più piacevole. In attesa delle due fuggitrici, che giocheranno entrambe domani, avremo poi anche Atalanta U23 Virtus Verona e Arzignano Lumezzane.

Tra loro è la seconda squadra nerazzurra ad essere meglio, ma anche i bresciani vogliono consolidarsi in zona playoff, da provare a raggiungere invece per la Virtus Verona e magari anche l’Arzignano. Infine il girone B, che oggi teniamo per ultimo per i risultati Serie C perché ci proporrà solo due partite. Curioso il “derby” rossonero Milan Futuro Lucchese, anche se purtroppo la classifica è delicata per entrambe e quindi ci sarà poco da scherzare, mentre Rimini Ascoli sarà un bel match tra due squadre che condividono l’obiettivo di raggiungere i playoff.

RISULTATI SERIE C, 26^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00

Atalanta U23 Virtus Verona

Caldiero Terme Pergolettese

Union Clodiense Giana Erminio

Ore 17.30

Arzignano Lumezzane

GIRONE B

Ore 15.00

Milan Futuro Lucchese

Ore 19.30

Rimini Ascoli

GIRONE C

Ore 15.00

Messina Picerno

Turris Trapani

Ore 17.30

Altamura Giugliano

Crotone Potenza

Foggia Avellino

Sorrento Trapani

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE C