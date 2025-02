RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: SAN VALENTINO CON TRE PARTITE

Molti tifosi stasera, venerdì 14 febbraio 2025, penseranno più ai risultati Serie C che a San Valentino, soprattutto al Centro Sud. Ci attenderanno infatti tre anticipi della ventisettesima giornata, uno nel girone B e gli altri due nel girone C. A dire il vero ci sarà ben poco da essere innamorati pensando a Taranto Foggia, un derby pugliese che avrebbe potuto essere affascinante e che invece sarà l’ennesima tappa della Via Crucis sportiva (in fondo la quaresima non è lontana…) dei padroni di casa.

Annotiamo che si giocherà a Francavilla Fontana e in assenza di spettatori, lo scenario quindi sarà piuttosto triste, ma non è evidentemente il problema principale in casa Taranto. Per il Foggia invece naturalmente sono tre punti da conquistare per la classifica del girone C, nella quale i rossoneri farebbero un passo avanti verso la salvezza – anche tenendo conto del fatto che nel gruppo meridionale si dovrebbe giocare un solo playout fra la diciottesima e la diciassettesima. Ribadita purtroppo questa difficile situazione, andiamo ora a presentare le due partite “vere” di stasera per i risultati Serie C.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: COSA CI ATTENDE QUESTA SERA?

Ecco allora che in copertina dobbiamo mettere Gubbio Pineto nel girone B e Giugliano Latina nel girone C, che saranno sicuramente le due partite più significative dal punto di vista tecnico per i risultati Serie C. Rimaniamo al Sud perché anche il Latina ha l’obiettivo della salvezza, con una posizione anche più critica rispetto al Foggia, avendo tre punti in meno in classifica e soprattutto oggi un’avversaria molto più ostica, perché il Giugliano conta sul fattore campo in un turno sulla carta favorevole per fare un passo avanti verso i playoff.

L’obiettivo sono i playoff anche per Gubbio e Pineto nel girone B: fino a questo momento stanno andando molto bene gli abruzzesi, attualmente settimi in classifica, mentre i padroni di casa umbri sono undicesimi, quindi sarebbero i primi degli esclusi fino a questo momento, ma la partita di oggi potrebbe rimescolare le carte in caso di successo casalingo. Questo è il menu di San Valentino per chi ama il calcio anche con i risultati Serie C…

RISULTATI SERIE C, 27^ GIORNATA

Ore 20.30

GIRONE B

Gubbio Pineto

GIRONE C

Giugliano Latina

Taranto Foggia

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DI SERIE C