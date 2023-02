Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 28^ giornata, 19 febbraio

RISULTATI SERIE C: OGGI TUTTO IL GIRONE B E C

I risultati Serie C naturalmente ci faranno compagnia in maniera abbondante anche oggi, domenica 19 febbraio 2023, perché nelle prossime ore saranno in programma la maggior parte delle partite valide per la ventottesima giornata di campionato, cioè il nono turno di ritorno della Serie C 2022-2023. La prima annotazione è relativa al fatto che tutti i gironi saranno coinvolti, perché avremo anche due posticipi del girone A: ricordiamo allora che si giocherà già alle ore 12.30 Juventus U23 Lecco, mentre alle ore 14.30 ecco Mantova Vicenza, con i bianconeri e i veneti che mercoledì sera hanno conquistato i due posti nella finale della Coppa Italia di Serie C.

Ben nove partite ci attenderanno invece per i risultati Serie C nel girone B, la cui classifica sarà infine completata domani sera dal posticipo di lusso Cesena Reggiana: nel frattempo però saranno molte anche le emozioni della domenica, a cominciare dalle ore 14.30, quando saranno in programma Gubbio Fiorenzuola, Rimini Siena, San Donato Fermana e Torres Alessandria. Il fischio d’inizio sarà invece alle ore 17.30 per le altre cinque partite, cioè Ancona Olbia, Carrarese Imolese, Entella Montevarchi, Lucchese Vis Pesaro e Recanatese Pontedera.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Sarà invece completo e tutto in contemporanea il programma dei risultati Serie C per la ventottesima giornata del girone C, nel quale tutti gli incontri sono stati fissati per le ore 14.30, quando potremo dunque seguire Avellino Viterbese, Catanzaro Monopoli, Foggia Juve Stabia, Messina Fidelis Andria, Monterosi Tuscia Gelbison, Pescara Giugliano, Picerno Latina, Taranto Audace Cerignola, Turris Potenza e Virtus Francavilla Crotone, quindi la prima parte del pomeriggio sarà nel segno del gruppo più meridionale della Serie C.

Settimana scorsa c’è stata la prima sconfitta della capolista Catanzaro, che però si può sempre godere un eccellente margine di vantaggio di dieci punti sui cugini del Crotone, quindi staremo a vedere se le gerarchie di questo girone di Serie C potranno cambiare oppure no. Nel gruppo B invece il culmine sarà con il posticipo del lunedì, oggi però potrebbe cercare di riavvicinarsi al vertice della classifica la Virtus Entella, per mettere maggiore pressione sia sulla capolista Reggiana sia sul Cesena, che è secondo.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICHE

GIRONE A

ore 12.30 Juventus U23 Lecco

ore 14.30 Mantova Vicenza

CLASSIFICA GIRONE A

Feralpisalò, Pro Sesto 50

Pordenone 49

Lecco 45

Vicenza 44

Pro Patria 43

Renate 42

Arzignano 41

Juventus U23 38

Novara 37

Padova 36

Pro Vercelli, Virtus Verona 35

Albinoleffe, Trento 34

Pergolettese 33

SG City Nova, Mantova 31

Piacenza 24

Triestina 23

GIRONE B

ore 14.30

Gubbio Fiorenzuola

Rimini Siena

San Donato Fermana

Torres Alessandria

ore 17.30

Ancona Olbia

Carrarese Imolese

Entella Montevarchi

Lucchese Vis Pesaro

Recanatese Pontedera

CLASSIFICA GIRONE B

Reggiana 61

Cesena 57

Entella 53

Ancona 48

Gubbio 43

Carrarese, Pontedera 42

Siena 40

Rimini 37

Lucchese, Fiorenzuola 36

Fermana 35

Torres 30

Recanatese, Vis Pesaro 29

San Donato 26

Alessandria 25

Olbia 24

Imolese 20

Montevarchi 19

GIRONE C

ore 14.30

Avellino Viterbese

Catanzaro Monopoli

Foggia Juve Stabia

Messina Fidelis Andria

Monterosi Tuscia Gelbison

Pescara Giugliano

Picerno Latina

Taranto Audace Cerignola

Turris Potenza

Virtus Francavilla Crotone

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 70

Crotone 60

Pescara 47

Audace Cerignola 41

Foggia 40

Monopoli, Picerno 39

Juve Stabia 37

Avellino, Latina 36

Virtus Francavilla 35

Taranto, Giugliano 34

Gelbison, Monterosi, Potenza 30

Turris 26

Acr Messina 25

Viterbese (-2) 21

Fidelis Andria 19











