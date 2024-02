RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ In campo per gli anticipi! Diretta gol live score (oggi 23 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA

Tutto è pronto dare il via ai tre anticipi che già al venerdì sera ci forniranno spunti molto interessanti per quanto riguarda i risultati di Serie C. Abbiamo già accennato al fatto che sotto i riflettori potrebbe esserci soprattutto la Torres, che infatti occupa la seconda posizione in classifica nel girone B. Il sogno della promozione non sarà affatto semplice, perché ci sarebbe da superare un Cesena che sta viaggiando a ritmi pazzeschi, ma anche la Torres merita comunque doverosi complimenti. Per i sardi parliamo infatti di diciassette vittorie più cinque pareggi e altrettante sconfitte, che hanno portato 56 punti in classifica.

Risultati serie C, classifica/ Vince l'Alessandria! Diretta gol live score recuperi (21 febbraio 2024)

Per quanto possano contare i paragoni fra gironi differenti, nel gruppo C questo punteggio garantirebbe il primato alla Torres, con una lunghezza sulla Juve Stabia: il raggruppamento centrale invece è decisamente più allungato, ma la Torres è comunque una delle migliori protagoniste di questo campionato di Serie C ed allora siamo curiosi di scoprire che cosa farà stasera. Parola ai campi per i risultati di Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie C, Classifiche/ Diretta gol live score: grande stallo a Gubbio! (19 febbraio 2024)

OGGI TRE ANTICIPI

I risultati Serie C cominceranno a farci compagnia per la ventottesima giornata del campionato di Serie C 2023-2024 già nelle prossime ore, dal momento che ci attendono tre anticipi oggi, venerdì 23 febbraio 2024. Saranno coinvolti per la precisione il girone A e il girone B, per aprire un weekend che si annuncia più “spezzatino” del solito, perché avremo appunto tre anticipi oggi e infine ben cinque posticipi lunedì, svuotando quindi in maniera significativa il sabato e la domenica, che restano comunque i giorni chiave per i risultati Serie C.

Premesso tutto questo, possiamo adesso iniziare a presentare davvero il programma del venerdì sera per quanto riguarda i risultati di Serie C degli anticipi per la ventottesima giornata. Cominciamo dal girone A, il gruppo dell’Italia settentrionale che in verità ci proporrà un solo incontro nelle prossime ore, perché alle ore 20.45 inizierà il derby lombardo Giana Erminio Lumezzane, partita nella quale i padroni di casa cercano punti per entrare in zona playoff, dove invece vogliono consolidarsi sempre più saldamente gli ospiti bresciani.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Poker della Vis! Diretta gol live score (oggi 18 febbraio 2024)

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Passiamo poi naturalmente al girone B, che ci offrirà le altre due partite di questa sera per i risultati di Serie C per gli anticipi. Anche nel girone dell’Italia centrale il riferimento sarà quello delle ore 20.45, quando infatti sono attesi i fischi d’inizio delle due partite in oggetto, cioè Pontedera Torres e Spal Arezzo, con i sardi che saranno in maniera particolare sotto i riflettori perché devono vincere per provare a tenere vivo l’inseguimento alla scatenata capolista Cesena, che sta marciando a un ritmo impressionante.

Per la Torres sarebbe comunque eccellente consolidare la piazza d’onore, mentre i padroni di casa punteranno a consolidarsi in zona playoff, che è d’altronde il traguardo inseguito dai cugini dell’Arezzo, al momento staccati di cinque lunghezze. Campionato infine assai complicato per la blasonata Spal, che oggi dalla propria partita per i risultati Serie C dovrà cercare punti nella complicata corsa degli estensi verso la salvezza, possibilmente senza passare dai playout.

RISULTATI SERIE C: 28^ GIORNATA

GIRONE A

ore 20.45 Giana Erminio Lumezzane 0-0

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 66

Padova 58

Triestina, Vicenza 46

Atalanta U23 45

Lumezzane 41

Legnago Salus 40

Pro Vercelli, Virtus Verona 38

Pro Patria 35

Giana Erminio, Albinoleffe 34

Arzignano, Renate 33

Trento 31

Pergolettese 30

Novara 29

Fiorenzuola 26

Pro Sesto 19

Alessandria (-1) 17

GIRONE B

ore 20.45 Pontedera Torres 0-0

ore 20.45 Spal Arezzo 0-0

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 68

Torres 56

Carrarese 49

Perugia 46

Gubbio 44

Pescara 41

Pontedera 39

Juventus U23 37

Pineto 36

Rimini 35

Arezzo 34

Entella 33

Lucchese, Vis Pesaro 32

Ancona 30

Sestri Levante, Spal 28

Recanatese 24

Olbia 21

Fermana 18











© RIPRODUZIONE RISERVATA