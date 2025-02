RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: DUE DERBY FRA I POSTICIPI

I risultati Serie C hanno ancora in serbo per noi tre posticipi oggi, lunedì 24 febbraio 2025, per chiudere la ventottesima giornata, fra i quali ben due derby. La definizione è perfetta per la sfida tutta bergamasca Atalanta U23 AlbinoLeffe che ci attende nel girone A: la rivalità è relativa, anche perché naturalmente è ancora brevissima la storia della seconda squadra nerazzurra, però la posta in palio è molto importante per la classifica, dal momento che ci sono in questo momento solamente due punti di differenza in favore della squadra della Val Seriana.

Entrambe sono in piena zona playoff, però la classifica è ancora molto corta nel girone A e di conseguenza il traguardo è tutto da conquistare: vincere il derby sarebbe uno scatto molto importante per chi riuscisse ad avere la meglio oggi, ultimamente sembra più in forma l’AlbinoLeffe che infatti ha anche sorpassato in classifica l’Atalanta U23, staremo a vedere se oggi a Caravaggio i nerazzurri riusciranno a replicare.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: DERBY AMARO IN SICILIA

L’altro derby è un confronto però a livello regionale: passiamo al girone C, che per i risultati Serie C infatti ci proporrà stasera Messina Trapani, che purtroppo attira l’attenzione soprattutto per le difficoltà del Messina a livello societario, una delle (troppe) realtà in crisi in questa stagione 2024-2025 che purtroppo per la Serie C si sta rivelando come una delle peggiori da quel punto di vista. Proverà ad approfittarne il Trapani, che è invece in zona playoff e vuole naturalmente consolidarsi in questa posizione.

Infine ci resta Rimini Arezzo, che sarà evidentemente il posticipo del girone B per quanto riguarda i risultati Serie C. Il confronto si annuncia in questo caso molto interessante, perché per entrambe le formazioni l’obiettivo è l’accesso ai playoff: attualmente i toscani hanno tre punti in più in classifica, i romagnoli punteranno sul fattore campo per cercare l’aggancio, con il morale alto dopo la netta vittoria in casa della Spal, mentre l’Arezzo deve reagire dopo le ultime due sconfitte consecutive.

RISULTATI SERIE C, 28^ GIORNATA

Ore 20.30

GIRONE A

Atalanta U23 AlbinoLeffe

GIRONE B

Rimini Arezzo

GIRONE C

Messina Trapani

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DI SERIE C