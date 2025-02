RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: VIRTUS VERONA IN COPERTINA

In attesa di tutte le partite che renderanno molto ricco sabato 22 febbraio 2025 per i risultati Serie C della ventottesima giornata, vogliamo riservare la “copertina” alla Virtus Verona, che è sicuramente una delle formazioni più in forma in questo momento grazie a quattro vittorie consecutive. Una è stata contro il Padova, decisamente prestigiosa perché è l’unico ko in campionato della capolista, mentre le altre tre sono arrivate tutte con tre gol di scarto, a certificare il periodo di forma obiettivamente eccellente della Virtus Verona.

Ecco allora che il derby veneto Arzignano Virtus Verona sarà un appuntamento certamente intrigante per i risultati Serie C di oggi, accompagnato da altre tre partite per quanto riguarda il girone A. Parlando di derby, sarà molto delicata in ottica salvezza la sfida tutta lombarda Lecco Pro Patria, perché ad oggi entrambe dovrebbero fare i playout. Avremo poi Caldiero Terme FeralpiSalò e Triestina Alcione Milano, con le due formazioni di casa che sono le altre in zona playout (sarà quindi un sabato bollente per la salvezza), mentre le due ospiti lombarde mirano più in alto, specie la FeralpiSalò che vuole consolidare sempre più il terzo posto.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: DUE “BLOCCHI” NEGLI ALTRI GIRONI

Per quanto riguarda invece i gironi B e C, colpisce soprattutto l’organizzazione delle partite di oggi per i risultati Serie C, infatti al Centro Italia avremo le partite tutte alle ore 15.00, mentre nel gruppo meridionale l’orario sarà per tutti quello delle ore 17.30. Detto che in calendario c’è anche Turris Cavese, che fa notizia per tristi motivi, anche nel girone B sarà al centro dell’attenzione soprattutto la lotta salvezza con Carpi Pianese, Gubbio Legnago Salus e Spal Campobasso, dato che molte sono nella zona calda o appena poco sopra, con la Pianese che invece si eleva grazie alle ultime tre vittorie consecutive.

Nel girone C invece non è così semplice limitarsi a parlare del solo aspetto sportivo: abbiamo già accennato a Turris Cavese, l’altro derby campano Casertana Avellino sarà certamente più significativo in campo anche se gli obiettivi sono opposti, salvezza per i padroni di casa e promozione per gli ospiti. Ecco poi Juventus U23 Giugliano, intrigante sfida in ottica playoff tra due squadre separate da soli cinque punti, infine Latina Benevento sarà un altro match in cui la squadra di casa deve pensare a salvarsi mentre gli ospiti hanno ambizioni decisamente più alte.

RISULTATI SERIE C, 28^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00

Arzignano Virtus Verona

Caldiero Terme FeralpiSalò

Triestina Alcione Milano

Ore 17.30

Lecco Pro Patria

GIRONE B

Ore 15.00

Carpi Pianese

Gubbio Legnago Salus

Spal Campobasso

GIRONE C

Ore 17.30

Casertana Avellino

Juventus U23 Giugliano

Latina Benevento

Turris Cavese

