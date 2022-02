Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 29^ giornata, 27 febbraio

RISULTATI SERIE C: OGGI IN CAMPO GIRONI A E B

I risultati Serie C saranno protagonisti naturalmente anche oggi, perché nelle prossime ore ci saranno le grandi emozioni della ventinovesima giornata della Serie C 2021-2022 anche per quanto riguarda i gironi A e B, che nel turno infrasettimanale hanno giocato di mercoledì e di conseguenza adesso tornano in campo alla domenica per il turno con cui si entra nelle ultime dieci giornate di Serie C, un rush finale sempre più delicato anche per la classifica.

Nel girone A la fuga del Sudtirol verso la promozione diretta sembra ormai essere consolidata, perché gli altoatesini hanno ben dieci punti di vantaggio nei confronti del Padova, grazie soprattutto allo straordinario rendimento di una difesa praticamente imperforabile. Nel girone B invece si annuncia molto più avvincente il duello in vetta tra Modena e Reggiana, anche se i canarini si sono presi il primato nella classifica con tre lunghezze sui cugini, che però di certo non si sono arresi e promettono di dare vita a una volata incandescente per la promozione.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Adesso andiamo a scoprire il programma dettagliato dei risultati Serie C per la domenica della ventinovesima giornata. Il girone A avrà inizio alle ore 14.30 con tre partite, cioè FeralpiSalò Trento, Padova Pro Sesto e Renate Lecco, mentre alle ore 17.30 saranno in programma gli altri sette incontri, cioè Giana Erminio Pro Vercelli, Juventus U23 AlbinoLeffe, Mantova Triestina, Pergolettese Fiorenzuola, Piacenza Sudtirol, Pro Patria Legnago Salus e Virtus Verona Seregno.

Detto che in realtà tutte le partite avranno inizio con cinque minuti di ritardo come simbolica protesta contro l’aggressione russa in Ucraina, il girone B invece sarà per intero protagonista nel primo pomeriggio, quindi alle ore 14.30. Il programma prevede Ancona Matelica Reggiana, Carrarese Gubbio, Lucchese Fermana, Olbia Montevarchi, Pistoiese Imolese, Pontedera Cesena, Siena Viterbese, Teramo Grosseto e Vis Pesaro Entella, mentre domani ci sarà il posticipo Modena Pescara.

RISULTATI SERIE C, 29^ GIORNATA: PARTITE E CLASSIFICA

GIRONE A

Ore 14.30

FeralpiSalò Trento

Padova Pro Sesto

Renate Lecco

Ore 17.30

Giana Erminio Pro Vercelli

Juventus U23 AlbinoLeffe

Mantova Triestina

Pergolettese Fiorenzuola

Piacenza Sudtirol

Pro Patria Legnago Salus

Virtus Verona Seregno

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 70

Padova 60

Feralpisalò 52

Renate 51

Triestina 44

Juventus U23 42

Lecco 41

Pro Vercelli 40

Piacenza 35

Mantova 34

Albinoleffe 33

Trento 31

Virtus Verona, Pro Sesto 29

Pro Patria, Pergolettese (-1) 28

Fiorenzuola 27

Seregno 26

Giana Erminio 24

Legnago Salus 22

GIRONE B

Ore 14.30

Ancona Matelica Reggiana

Carrarese Gubbio

Lucchese Fermana

Olbia Montevarchi

Pistoiese Imolese

Pontedera Cesena

Siena Viterbese

Teramo Grosseto

Vis Pesaro Entella

CLASSIFICA GIRONE B

Modena 68

Reggiana 65

Cesena 52

Entella 49

Pescara 47

Ancona-Matelica 45

Gubbio 37

Pontedera 36

Carrarese, Vis Pesaro 35

Siena 34

Lucchese 32

Olbia 31

Teramo 30

Montevarchi 29

Fermana, Imolese (-2) 26

Viterbese 25

Pistoiese 24

Grosseto 21



