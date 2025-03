RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UN POSTICIPO PER GIRONE

Nel weekend che ha dolorosamente sancito l’inizio della fine per le situazioni più critiche del campionato, ci sono ancora una partita per girone come posticipi che andranno a completare questa sera, lunedì 3 marzo 2025, il programma della ventinovesima giornata per i risultati Serie C. Fissato l’inizio alle ore 20.30 su tutti i campi, ecco che nel girone A avremo Renate Atalanta U23, cioè uno dei tantissimi derby lombardi che caratterizzano il raggruppamento settentrionale della Serie C, come d’altronde praticamente tutti gli anni.

Sarà un derby molto delicato, perché purtroppo Renate e Atalanta U23 hanno in comune un nettissimo calo dopo una prima parte di campionato decisamente più positiva. Il Renate ad esempio ha vinto una sola partita nelle ultime cinque, isolata in mezzo a quattro sconfitte, mentre per l’Atalanta U23 il pareggio nel derby davvero tutto bergamasco con l’AlbinoLeffe è servito ad interrompere una preoccupante striscia di sconfitte consecutive per la seconda squadra della Dea, che comunque è ancora in zona playoff.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: GRANDE TRADIZIONE A PERUGIA

Passando al girone B, i risultati Serie C ci offriranno un posticipo nobile come Perugia Ascoli, partita ricchissima di storia ma purtroppo con un presente decisamente più modesto. Il Perugia infatti con le ultime tre sconfitte consecutive è scivolato addirittura in zona playout e allora deve pensare a invertire immediatamente la tendenza perché ora il rischio retrocessione è concreto. L’Ascoli invece nelle ultime settimane alterna sconfitte e vittorie, per cui i marchigiani restano almeno in linea di galleggiamento, ma nella più assoluta mediocrità e fuori dai playoff.

Infine, ecco un altro derby nel girone C, perché l’ultima partita che ancora ci manca per i risultati Serie C è la sfida tutta campana Cavese Casertana. I padroni di casa sono in seria difficoltà, settimana scorsa sono tornati a vincere, ma la fatica fatta per battere la derelitta Turris è stata la conferma di un periodo negativo per la Cavese, d’altronde la Casertana è ancora più indietro e sarebbe nel pieno della zona playout, sempre che questo concetto abbia un senso nel girone la cui classifica sarà riscritta dalle disgrazie altrui…

RISULTATI SERIE C, 29^ GIORNATA

Ore 20.30

GIRONE A

Renate Atalanta U23

GIRONE B

Perugia Ascoli

GIRONE C

Cavese Casertana

