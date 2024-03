RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Prime partite al via, si comincia! Diretta gol live score (3 marzo 2024)

RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA!

Tutto è pronto per dare il via alle prime partite della domenica per i risultati di Serie C della giornata numero 29. Incombe già il turno infrasettimanale che ci farà ampiamente compagnia fin da martedì in particolare nei gironi A e B, che infatti avranno tutte le proprie partite appunto fra martedì e mercoledì, giorno nel quale comincerà anche il girone C, che poi si completerà con alcuni posticipi al giovedì. Si marcia quindi a ritmi altissimi ma d’altronde questa non è una novità, perché con i lunghissimi playoff che da qualche stagione caratterizzano la Serie C è naturalmente fondamentale che la stagione regolare termini entro la fine di aprile.

La speranza è che non si ripetano i casini della scorsa stagione, quando l’inizio dei playoff slitta causando poi indirettamente anche i problemi del Lecco per la vicenda stadio dopo la promozione: adesso però basta parole, anche perché questi sono pensieri ancora lontani un paio di mesi. Meglio concentrarsi sulla più stretta attualità, naturalmente saranno i campi ad emettere i verdetti circa i risultati Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UNA DOMENICA BREVE!

I risultati Serie C saranno protagonisti naturalmente anche oggi, domenica 3 marzo 2024, anche se in verità la ventinovesima giornata del campionato di Serie C 2023-2024 ha già detto moltissimo fra venerdì sera e ieri, anche perché da martedì inizierà un turno infrasettimanale e di conseguenza questo weekend è stato intenso fin dal proprio principio, lasciano alla domenica relativamente poche partite, che comunque potranno essere molto interessanti e darci ulteriori indicazioni per quanto riguarda le classifiche dei tre gironi, entrando nelle ultime dieci giornate della stagione regolare.

Tutto questo premesso, adesso naturalmente scopriamo che cosa ci attenderà nelle prossime ore per i risultati Serie C della ventinovesima giornata, cominciando come sempre in ordine alfabetico dal girone A, sebbene il gruppo dell’Italia settentrionale abbia solamente un posticipo ancora da vivere. Sarà comunque una partita molto significative perché l’appuntamento sarà alle ore 14.00 con Renate Padova mentre alle ore 18.30 avrebbe dovuto esserci Vicenza Fiorenzuola, ma la partita è stata rinviata già con un paio di giorni d’anticipo a causa dell’allerta maltempo.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Passando poi evidentemente al girone B, ecco che pure il gruppo dell’Italia centrale dovrà proporre oggi due posticipi di un turno che ha già visto gran parte delle proprie partite per i risultati Serie C. Anche nel girone B la domenica inizierà alle ore 14.00 con Lucchese Rimini, sfida tra le due semifinaliste deluse della Coppa Italia di Serie C, eliminate mercoledì sera, mentre alle ore 16.15 ci attenderà Sestri Levante Spal, una partita di fondamentale significato per la delicata zona playout.

Infine ecco il girone C, che reciterà la parte del leone nella domenica in compagnia dei risultati Serie C, dal momento che nel gruppo dell’Italia meridionale ci saranno ben cinque partite in programma nelle prossime ore e in verità avremo anche un posticipo al lunedì. Restando a oggi, si scenderà in campo finale ore 14.00 con Catania Monterosi Tuscia e Virtus Francavilla Latina, mentre alle ore 18.30 avremo il fischio d’inizio per le ultime tre partite, che saranno Audace Cerignola Avellino, Picerno Monopoli e Turris Taranto.

RISULTATI SERIE C: 29^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14.00 Renate Padova

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 68

Padova 61

Vicenza 49

Atalanta U23, Triestina 47

Legnago Salus, Lumezzane 42

Pro Vercelli, Virtus Verona 39

Albinoleffe, Giana Erminio 38

Renate, Pro Patria 36

Trento 35

Arzignano 34

Pergolettese 33

Novara 31

Fiorenzuola 27

Pro Sesto 22

Alessandria (-3) 18

GIRONE B

ore 14.00 Lucchese Rimini

ore 16.15 Sestri Levante Spal

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 74

Torres 62

Carrarese 53

Perugia 52

Gubbio 48

Pescara 44

Pontedera 42

Rimini, Juventus U23, Arezzo 38

Pineto 37

Entella 34

Vis Pesaro, Lucchese 32

Ancona 30

Spal 29

Sestri Levante 28

Recanatese 27

Olbia 22

Fermana 20

GIRONE C

ore 14.00 Catania Monterosi Tuscia

ore 14.00 Virtus Francavilla Latina

ore 18.30 Audace Cerignola Avellino

ore 18.30Picerno Monopoli

0re 18.30 Turris Taranto

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 58

Benevento 50

Picerno 50

Avelllino, Taranto 49

Casertana 47

Crotone 42

Giugliano 42

Latina 41

Sorrento 40

Acr Messina 39

Audace Cerignola 38

Potenza 36

Foggia 35

Catania 34

Turris 28

Monopoli 24

Virtus Francavilla 23

Monterosi 20

Brindisi 17











