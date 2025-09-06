Risultati Serie C, classifiche dei gironi e diretta gol live score delle partite per la 3^ giornata in programma oggi, sabato 6 settembre 2025

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UNA RAFFICA DI PARTITE

In un weekend senza le due categorie superiore, i risultati Serie C si concentrano tra il sabato e la domenica per riservarci una raffica di partite: quattordici si giocheranno oggi, sabato 6 settembre 2025, altrettante saranno invece in programma domani e infine ci saranno più avanti i recuperi delle partite delle U23 di Inter e Atalanta, che hanno chiesto il rinvio per l’alto numero di calciatori convocati in Nazionale.

Nel girone A oggi resteranno quindi quattro partite per i risultati Serie C: il pomeriggio sarà tutto lombardo, perché alle ore 15.00 avremo i due derby AlbinoLeffe Renate e Alcione Milano Lumezzane. L’unica di queste quattro squadre ancora imbattuta è il Renate, che attualmente ha 4 punti e in caso di vittoria può puntare a una notte da capolista in classifica.

Discorso opposto per il Lumezzane, che finora è l’unica squadra di tutto il girone ad avere perso entrambe le partite giocate: per i bresciani sarebbe quindi necessaria una scossa. Le altre due partite saranno invece alle ore 20.30 Pergolettese Cittadella e Union Brescia Pro Vercelli, con il match al Rigamonti che sarà sicuramente sotto i riflettori.

C’è il blasone delle due piazze, ma anche l’attualità: l’Union Brescia si è sbloccata domenica scorsa vincendo a Trento, ma la Pro Vercelli guida con due vittorie su due, quindi ne vedremo delle belle. Questo vale naturalmente anche per i risultati Serie C nel loro complesso, dal momento che abbiamo ancora dieci partite da presentare tra gli altri due gironi del campionato.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UN SABATO ENTUSIASMANTE

Scopriamo allora le cinque partite del girone B per i risultati Serie C. Alle ore 15.00 la partenza sarà subito ottima con il derby umbro Gubbio Perugia, seguito alle ore 17.30 dal poker composto da Arezzo Vis Pesaro, Ascoli Juventus Next Gen, Carpi Campobasso e Torres Pianese. Citazione d’obbligo per l’Arezzo, capolista solitaria in classifica essendo l’unica squadra con due vittorie su due finora nel girone B, il gruppo delle inseguitrici con 4 punti è ovviamente folto e comprende fra le altre Ascoli e Juventus Next Gen, che daranno quindi vita a una bella sfida in terra marchigiana.

Cinque partite oggi anche nel girone C per i risultati Serie C: alle ore 17.30 Giugliano Foggia e Sorrento Trapani sono accomunate dal fatto che tutte queste squadre sono in difficoltà, chi “solo” sul campo e chi anche per le penalizzazioni. Un bel tris sarà invece quello delle ore 20.30 con Casarano Benevento, Casertana Potenza e Catania Monopoli. Scenderanno quindi in campo stasera due delle tre capolista: proseguirà la corsa a braccetto di Benevento e Catania? Sarà certamente una delle risposte più attese oggi per i risultati Serie C…

RISULTATI SERIE C, 3^ GIORNATA

GIRONE A

ore 15.00

AlbinoLeffe Renate

Alcione Milano Lumezzane

ore 20.30

Pergolettese Cittadella

Union Brescia Pro Vercelli

GIRONE B

ore 15.00

Gubbio Perugia

ore 17.30

Arezzo Vis Pesaro

Ascoli Juventus Next Gen

Carpi Campobasso

Torres Pianese

GIRONE C

ore 17.30

Giugliano Foggia

Sorrento Trapani

ore 20.30

Casarano Benevento

Casertana Potenza

Catania Monopoli

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE DEI GIRONI DI SERIE C