Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 30^ giornata, 6 marzo

RISULTATI SERIE C: OGGI IN CAMPO I GIRONI A E B!

I risultati Serie C saranno naturalmente protagonisti anche oggi, domenica 6 marzo 2022, perché nelle prossime ore vivremo il grosso delle partite della trentesima giornata della stagione regolare del campionato di Serie C 2021-2022, che si avvicina sempre di più al momento dei verdetti per lasciare poi spazio alla lunga fase finale di playoff e playout, che ci terranno compagnia ancora per molte settimane dopo il termine del campionato.

Oggi saranno protagonisti i gironi A e B, tuttavia dobbiamo precisare che ci sarà una partita anche del girone C, che per il resto è stato protagonista ieri. La Lega Pro ha infatti disposto lo spostamento di un incontro e di conseguenza oggi pomeriggio alle ore 17.30 potremo seguire anche Turris Fidelis Andria del girone più meridionale. Adesso invece andiamo ad elencare tutte le partite degli altri due gruppi per i risultati Serie C, con tante possibili novità attese in classifica.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Il programma dei risultati Serie C della 30^ giornata vedrà protagonista innanzitutto il girone A, perché in questo gruppo avremo le dieci partite tutte in contemporanea con fischio d’inizio alle ore 14.30, quando cominceranno quindi Fiorenzuola Virtus Verona, Giana Erminio Piacenza, Lecco Pergolettese, Padova FeralpiSalò, Pro Sesto Juventus U23, Pro Vercelli Pro Patria, Seregno AlbinoLeffe, Sudtirol Mantova, Trento Legnago Salus e Triestina Renate, per scoprire se dopo lo stop al Sudtirol di domenica scorsa potrà riaccendersi davvero la corsa al primo posto.

Nel girone B invece avremo qualche variazione d’orario in più: alle ore 14.30 si giocheranno Fermana Ancona Matelica e Modena Olbia, mentre alle ore 17.30 cominceranno Montevarchi Pistoiese, Cesena Teramo, Grosseto Imolese, Gubbio Vis Pesaro, Pescara Siena, Reggiana Pontedera e Viterbese Lucchese, mentre domani sera ci sarà il posticipo Entella Carrarese. Qui nelle ultime giornate il Modena sta tentando l’allungo sulla Reggiana, vedremo quali sviluppi prenderà la lotta al vertice…

RISULTATI SERIE C, 30^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 14.30

Fiorenzuola Virtus Verona

Giana Erminio Piacenza

Lecco Pergolettese

Padova FeralpiSalò

Pro Sesto Juventus U23

Pro Vercelli Pro Patria

Seregno AlbinoLeffe

Sudtirol Mantova

Trento Legnago Salus

Triestina Renate

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 70

Padova 63

Feralpisalò 55

Renate 51

Triestina 47

Lecco 44

Juventus U23 43

Pro Vercelli 41

Piacenza 38

Mantova, Albinoleffe 34

Virtus Verona 32

Trento 31

Fiorenzuola 30

Pro Patria, Pro Sesto 29

Pergolettese (-1) 28

Seregno 26

Giana Erminio 25

Legnago Salus 23

GIRONE B

Ore 14.30

Fermana Ancona Matelica

Modena Olbia

Ore 17.30

Montevarchi Pistoiese

Cesena Teramo

Grosseto Imolese

Gubbio Vis Pesaro

Pescara Siena

Reggiana Pontedera

Viterbese Lucchese

CLASSIFICA GIRONE B

Modena 71

Reggiana 66

Cesena 52

Entella 49

Pescara 47

Ancona-Matelica 46

Pontedera 39

Carrarese, Vis Pesaro 38

Gubbio 37

Siena 35

Teramo, Lucchese 33

Olbia 32

Montevarchi 30

Fermana, Pistoiese 27

Imolese (-2), Viterbese 26

Grosseto 21

GIRONE C

Ore 17.30

Turris Fidelis Andria



