Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 31^ giornata, 12 marzo

RISULTATI SERIE C: OGGI IN CAMPO GIRONE A E C

I risultati Serie C naturalmente ci faranno compagnia abbondantemente anche oggi, domenica 12 marzo 2023, perché nelle prossime ore saranno in programma la maggior parte delle partite valide per la trentunesima giornata di campionato, cioè il dodicesimo turno di ritorno della Serie C 2022-2023. La prima annotazione è relativa al fatto che saranno coinvolti il girone A e il girone C, mentre il girone B che abbiamo visto in azione ieri si appresta praticamente già a tornare in campo, dal momento che da martedì ci attenderà un turno infrasettimanale di Serie C che renderà molto intensa la settimana entrante.

Ben dieci partite ci attenderanno quindi per i risultati Serie C nel girone A, la cui classifica sarà chiara già alla metà del pomeriggio, dal momento che gli incontri odierni saranno in programma tutti in contemporanea con fischio d’inizio alle ore 14.30, quando avranno quindi inizio AlbinoLeffe Pro Vercelli, Arzignano Padova, FeralpiSalò Vicenza, Lecco Pordenone, Novara Juventus U23, Pergolettese Renate, Piacenza Mantova, Pro Sesto Trento, Triestina Pro Patria e Virtus Verona Sangiuliano City, per una domenica davvero ricchissima di emozioni.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Il programma dei risultati Serie C ci offrirà oggi anche nove partite per la trentunesima giornata del girone C, nel quale gli incontri saranno però sparsi su ben tre fasce orarie. Si comincerà infatti pure qui alle ore 14.30 con Gelbison Pescara, Monterosi Tuscia Messina e Potenza Viterbese, ma poi avremo alle ore 17.30 il fischio d’inizio per Avellino Foggia, Juve Stabia Giugliano, Latina Turris, Monopoli Fidelis Andria e Taranto Picerno, infine ci sarà anche un posticipo alle ore 20.30, cioè Audace Cerignola Virtus Francavilla.

Naturalmente spicca l’assenza di Crotone e Catanzaro, dal momento che il pezzo forte dei risultati del girone C di Serie C arriverà solamente nel posticipo del lunedì, quando la capolista sarà ospite dei cugini che hanno forse l’ultima occasione per cercare di riaprire i giochi. Nel girone A invece la bagarre è sempre garantita, oggi potremmo mettere in copertina FeralpiSalò Vicenza, perché i bresciani sono nella coppia al comando mentre i vicentini chiudono il quintetto di testa racchiuso in soli quattro punti.

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE A

ore 14.30

AlbinoLeffe Pro Vercelli

Arzignano Padova

FeralpiSalò Vicenza

Lecco Pordenone

Novara Juventus U23

Pergolettese Renate

Piacenza Mantova

Pro Sesto Trento

Triestina Pro Patria

Virtus Verona Sangiuliano City

CLASSIFICA GIRONE A

Pro Sesto, Feralpisalò 54

Lecco, Pordenone 51

Vicenza 50

Renate 45

Pro Patria 43

Arzignano 42

Juventus U23 41

Trento, Novara, Padova 40

Virtus Verona 39

Pro Vercelli 36

Pergolettese, Mantova 35

SG City Nova, Albinoleffe 34

Triestina 26

Piacenza 25

GIRONE C

ore 14.30

Gelbison Pescara

Monterosi Tuscia Messina

Potenza Viterbese

ore 17.30

Avellino Foggia

Juve Stabia Giugliano

Latina Turris

Monopoli Fidelis Andria

Taranto Picerno

ore 20.30

Audace Cerignola Virtus Francavilla

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 79

Crotone 65

Pescara, Foggia 49

Audace Cerignola, Monopoli 45

Picerno 44

Virtus Francavilla 39

Juve Stabia 38

Potenza, Giugliano, Latina 37

Avellino, Taranto 36

Gelbison 35

Monterosi 31

Turris 30

Acr Messina 29

Viterbese (-2) 25

Fidelis Andria 21











