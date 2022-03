Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 31^ giornata, 13 marzo

RISULTATI SERIE C: I GIRONI A E C

Altra domenica all’insegna dei risultati Serie C: oggi, 13 marzo 2022, siamo giunti alla trentunesima giornata di una stagione regolare che sta correndo a grande ritmo (nei prossimi giorni ci sarà anche un infrasettimanale) verso la sua conclusione, per darci i primi verdetti su promozioni e retrocessioni immediate e cedere poi il passo al lungo cammino dei playout e soprattutto dei playoff.

Risultati Serie C, classifiche/ Il Pescara vince nel recupero, successo Montevarchi!

Il girone B ha già giocato ieri e sarà atteso protagonista martedì del turno infrasettimanale, oggi invece sarà la volta del girone A e del girone C, che poi di conseguenza torneranno in campo mercoledì. Si gioca a grande ritmo, ma tra la necessità di recuperare le giornate saltate per il Covid e quella di finire la stagione regolare entro aprile a causa della lunghezza dei playoff, non si può fare altrimenti. Andiamo allora a scoprire che cosa ci offrirà la domenica di Serie C per risultati e riflessi sulle classifiche dei gironi.

Risultati Serie C, classifiche/ La Reggiana non sbaglia e torna a -2 dal Modena!

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Nei risultati Serie C parliamo allora innanzitutto del girone A, che avrà inizio già alle ore 12.30 con l’anomalo anticipo dell’ora di pranzo Mantova Fiorenzuola. Il resto degli appuntamenti sarà invece tutto alle ore 14.30, al netto dell’anticipo di ieri e del posticipo televisivo di domani sera: oggi pomeriggio dunque ci attenderanno AlbinoLeffe Padova, Juventus U23 Sudtirol, Legnago Salus Renate, Pergolettese Trento, Piacenza Pro Vercelli, Pro Patria Giana Erminio e Pro Sesto Seregno.

Passiamo poi al girone C, che sarà ancora più ricco perché avrà dieci partite su dieci tutte oggi pomeriggio, a cominciare dalle ore 14.30 con Avellino Palermo, Monterosi Tuscia Monopoli e Vibonese Catania. Alle ore 17.30 invece avranno inizio le altre sette partite del girone meridionale: si tratterà di Campobasso Messina, Catanzaro Bari (big-match con la seconda in classifica che ospita la prima), Fidelis Andria Latina, Foggia Picerno, Juve Stabia Turris, Potenza Taranto e Virtus Francavilla Paganese.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol: il Bari lancia la fuga in extremis!

RISULTATI SERIE C, 31^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 12.30

Mantova Fiorenzuola

Ore 14.30

AlbinoLeffe Padova

Juventus U23 Sudtirol

Legnago Salus Renate

Pergolettese Trento

Piacenza Pro Vercelli

Pro Patria Giana Erminio

Pro Sesto Seregno

CLASSIFICA GIRONE A

Sudtirol 73

Padova 66

FeralpiSalò 55

Renate 54

Lecco, Triestina 47

Juventus U23 46

Pro Vercelli 44

Piacenza 39

AlbinoLeffe 37

Virtus Verona 35

Mantova 34

Fiorenzuola 33

Trento 31

Pro Sesto, Pro Patria 29

Pergolettese 28

Seregno, Legnago Salus, Giana Erminio 26

GIRONE C

Ore 14.30

Avellino Palermo

Monterosi Tuscia Monopoli

Vibonese Catania

Ore 17.30

Campobasso Messina

Catanzaro Bari

Fidelis Andria Latina

Foggia Picerno

Juve Stabia Turris

Potenza Taranto

Virtus Francavilla Paganese

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 62

Catanzaro 55

Virtus Francavilla 53

Avellino 52

Monopoli 49

Palermo 48

Turris 45

Latina 42

Foggia 41

Picerno 40

Juve Stabia 39

Monterosi Tuscia 37

Catania 36

Taranto 35

Campobasso 33

Messina 32

Paganese 29

Potenza 26

Fidelis Andria 23

Vibonese 19



© RIPRODUZIONE RISERVATA