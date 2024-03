Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: successo della Giana Erminio! (10 marzo 2024)

RISULTATI SERIE C: BUONA VITTORIA DELLA GIANA ERMINIO!

Terminato anche il secondo tempo delle partite iniziate alle ore 16.15, analizziamo quindi i risultati di Serie C più recenti e la situazione della classifica per questa trentunesima giornata di campionato aspettando gli esiti delle sfide che si disputeranno alle 18.30 ed alle 20.45. Nel girone A la Giana Erminio supera il Padova per 2 a 0 trovando anche il gol del raddoppio nel corso della ripresa per merito di Franzoni, autore dunque di una doppietta, all’87’. In questo modo la Giana stacca la Pro Vercelli, l’Abinoleffe e la Virtus Verona, scavalca il Trento ed aggancia sia la Pro Patria che il Lumezzane a quota 42 punti. Nel girone C prosegue invece la gara tra Catania e Potenza, ancora ferme sullo 0 a 0 di partenza quando è ormai scoccato il sessantacinquesimo minuto di gioco. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

AVVIO POSTICIPATO PER CATANIA-POTENZA

Il primo tempo della partita cominciata alle ore 16.15 si è concluso da qualche istante ed analizziamo quindi gli ultimi risultati di Serie C per questa domenica valida per il trentunesimo turno di campionato, in attesa delle gare in programma alle 18.30 ed alle 20.45. Nel gruppo A la Giana Erminio sta battendo per 1 a 0 il Padova grazie alla rete messa a segno da Franzoni, intorno al 21′. Nel gruppo C la sfida tra Catania e Potenza è ferma sullo 0 a 0 al quarto d’ora visto che il fischio d’inizio è stato posticipato alle 16.45 a causa dell’arrivo in ritardo allo stadio da parte della squadra lucana allenata da Marco Marchionni. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

VINCONO TORRES, LUCCHESE E SPAL

I primi risultati di Serie C per questa domenica sono agli archivi: possiamo allora notare che nel girone B la Torres batte l’Entella trovando il gol decisivo nel finale, ne segna due Ruocco che sale a quota 12 in campionato ma soprattutto porta i sassaresi a -6 dal Cesena che deve ancora giocare, in qualche modo tenendo aperta la corsa alla promozione diretta anche se i romagnoli godono ancora di un ampio vantaggio. Preziosa vittoria in chiave playoff per la Lucchese che affonda un’Olbia ormai condannata al playout e sempre con il rischio di retrocessione immediata, fondamentale successo per la Spal contro il rimini, estensi ormai al sicuro e ora a caccia della decima posizione.

Nel girone C per i risultati di Serie C arriva invece un pareggio tra Brindisi e Giugliano: inutile per i pugliesi che restano ultimi con 5 punti da recuperare al Monterosi per arrivare quantomeno allo spareggio, il Giugliano invece si prende un punto con il quale aggancia il Crotone al settimo posto proseguendo nel suo ottimo campionato, che per il momento parla ampiamente di una più che meritata qualificazione ai playoff. Adesso per i risultati di Serie C si gioca ancora, avremo finalmente la prima incursione della domenica nel girone A con Giana Erminio Padova, i biancoscudati terranno il passo del Mantova? (agg. di Claudio Franceschini)

SI COMINCIA!

Eccoci pronti a vivere le partite delle ore 14.00, che apriranno una domenica ricchissima in compagnia dei risultati di Serie C. Restiamo ancora nel girone B per parlare di una formazione blasonata che sta vivendo tuttavia un campionato da incubo, cioè la Spal. La classifica parla chiaro: 32 punti in trenta giornate non autorizzano sogni di gloria, in questo momento i ferraresi sono in zona play out e quindi potrebbero passare dagli spareggi per conquistare la salvezza.

C’è dunque il rischio Serie D, che sarebbe clamoroso per chi dal 2017 al 2020 ha vissuto ben tre stagioni in Serie A, per poi rimanere comunque in Serie B fino alla passata stagione, chiusa con la retrocessione in Serie C che adesso rischia di ripetersi, ma significherebbe l’uscita della Spal e della città di Ferrara dal panorama del calcio professionistico italiano. Nel turno infrasettimanale è arrivata la sconfitta casalinga contro la Torres, ora c’è il derby contro il Rimini per provare a rialzarsi. Adesso però basta con le parole: cediamo la parola ai campi, dove sta per cominciare la ricca domenica in compagnia dei risultati di Serie C! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IN CAMPO TUTTI I GIRONI!

I risultati Serie C si apprestano a proporci una domenica 10 marzo 2024 davvero di lusso, perché dopo il turno infrasettimanale terminato giovedì l’inizio della trentunesima giornata del campionato di Serie C 2023-2024 è stato molto tranquillo, con appena cinque anticipi al sabato, di conseguenza oggi sarà una domenica ricchissima, con una raffica di partite che ci daranno indicazioni fondamentali circa le classifiche dei tre gironi, anche perché la fine della stagione regolare di Serie C è sempre più vicina.

Cominciamo la nostra panoramica sul programma che ci attende oggi per i risultati Serie C come sempre dal girone A, sebbene il gruppo dell’Italia settentrionale sia quello con meno partite alla domenica, fra quattro match già disputati ieri e un paio di posticipi. Restano dunque in programma oggi quattro partite, a cominciare dalle ore 16.15 con Giana Erminio Padova, mentre alle ore 18.30 sarà la volta di AlbinoLeffe Novara e Triestina Alessandria, infine alle ore 20.45 ecco il derby veneto Vicenza Arzignano.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Passando al girone B, ecco che il programma della domenica per i risultati Serie C si fa già decisamente più fitto. Un anticipo ieri, due posticipi domani, ma nelle prossime ore avremo la bellezza di sette partite nel gruppo dell’Italia centrale: si comincerà quindi già alle ore 14.00 con Lucchese Olbia, Spal Rimini e Torres Entella, per poi passare con altre tre partite alle ore 18.30, quando ci attenderanno Arezzo Vis Pesaro, Juventus U23 Pontedera e Pescara Carrarese, infine ecco in prima serata il match delle ore 20.45, cioè Fermana Pineto.

Sette partite sono in programma nelle prossime ore anche per quanto riguarda i risultati Serie C nel girone C, il gruppo dell’Italia meridionale che non ha ancora giocato alcun anticipo e avrà invece tre posticipi al lunedì. Restando ad oggi, ecco alle ore 14.00 Brindisi Giugliano, mentre alle ore 16.15 sarà la volta di Catania Potenza; appuntamento alle ore 18.30 invece con Benevento Messina, ma il culmine sarà alle ore 20.45 con ben quattro partite in contemporanea, cioè Audace Cerignola Monopoli, Crotone Latina, Sorrento Foggia e Virtus Francavilla Avellino.

RISULTATI SERIE C, 31^ GIORNATA

GIRONE A

RISULTATO FINALE Giana Erminio Padova 2-0

ore 18.30 AlbinoLeffe Novara

ore 18.30 Triestina Alessandria

ore 20.45 Vicenza Arzignano

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 74

Padova 65

Vicenza, Atalanta U23, Triestina 50

Legnago Salus 48

Lumezzane, Pro Patria, Giana Erminio 42

Trento 41

Pro Vercelli, Albinoleffe, Virtus Verona 39

Renate 37

Arzignano 35

Pergolettese 33

Novara 32

Fiorenzuola27

Pro Sesto 23

Alessandria (-3) 18

GIRONE B

RISULTATO FINALE Lucchese Olbia 1-0

RISULTATO FINALE Spal Rimini 3-1

RISULTATO FINALE Torres Entella 2-1

ore 18.30 Arezzo Vis Pesaro

ore 18.30 Juventus U23 Pontedera

ore 18.30 Pescara Carrarese

ore 20.45 Fermana Pineto

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 74

Torres 68

Carrarese 56

Perugia 55

Gubbio 51

Pescara 44

Pontedera 43

Juventus U23 41

Lucchese 39

Pineto, Arezzo, Rimini 38

Entella 37

Spal 35

Vis Pesaro, Ancona 33

Sestri Levante 31

Recanatese 30

Olbia 22

Fermana 20

GIRONE C

RISULTATO FINALE Brindisi Giugliano 0-0

ore 16.45 Catania Potenza 0-0

ore 18.30 Benevento Messina

ore 20.45 Audace Cerignola Monopoli

ore 20.45 Crotone Latina

ore 20.45 Sorrento Foggia

ore 20.45 Virtus Francavilla Avellino

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 64

Benevento 57

Avellino 53

Picerno 51

Taranto (-4)

Casertana 48

Crotone, Giugliano 46

Latina 41

Sorrento, Audace Cerignola 40

Acr Messina 39

Foggia 38

Potenza 36

Catania 35

Turris 29

Monopoli, Virtus Francavilla 26

Monterosi 24

Brindisi 19











