RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: POSTICIPI DI LUSSO

Un grande lunedì sarà la degna conclusione della trentaduesima giornata per i risultati Serie C, perché dopo il turno infrasettimanale la Lega Pro ha collocato diverse partite al lunedì, spesso anche di notevole spessore. Cominciamo allora dal girone A, che avrà ben tre partite in programma alle ore 20.30 fra le quali Lecco Vicenza e Padova Pergolettese, il che significa che proseguirà questa sera il grande duello a distanza tra le due formazioni venete che si contendono il primato in classifica e la conseguente promozione in Serie B.

Di recente entrambe hanno un pochino rallentato dopo mesi condotti a ritmi altissimi: il Padova resta davanti ma la pratica non è ancora chiusa, si prospetta un vivace finale di stagione, con in più la rivalità fra le due piazze che renderà ancora più ambito il traguardo della promozione. Sempre nel girone A ci attende pure Trento Alcione Milano, con i padroni di casa e gli ospiti meneghini che devono fare risultato per consolidarsi in una zona playoff che non ha ancora gerarchie del tutto definite.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LOTTA AL VERTICE IN BEN DUE GIRONI

Non solo nel girone A, i risultati Serie C infatti ci esalteranno questa serafiche nel girone B, che a sua volta vedrà scendere in campo nei posticipi la prima e la seconda della classifica. Per la capolista ci sarà anche il fascino del derby ligure grazie a Entella Sestri Levante, anche se classifica alla mano dovrebbe essere un turno più che favorevole per la squadra di Chiavari. La differenza di punti è in realtà nettissima anche in Spal Ternana, ma per gli umbri ci potrebbe naturalmente essere la difficoltà aggiuntiva della trasferta a Ferrara.

In effetti ci attende un doppio incrocio tra lotta promozione e lotta salvezza: per Sestri Levante e Spal il compito sarà impegnativo, ma staremo a vedere se sapranno strappare qualche punto e magari quindi modificare anche i rapporti di forza nella corsa verso la Serie B per le loro rivali di giornata. Infine dobbiamo evidenziare che sarà discesa anche il girone C, ma con una sola partita che sarà Potenza Altamura: i padroni di casa lucani vorranno consolidarsi in salda zona playoff, ma i pugliesi possono ancora inserirsi a loro volta fra le prime dieci e ci proveranno.

RISULTATI SERIE C, 32^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 20.30

Lecco Vicenza

Padova Pergolettese

Trento Alcione Milano

GIRONE B

Ore 20.30

Entella Sestri Levante

Spal Ternana

GIRONE C

Ore 20.30

Potenza Altamura

