RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Mantova, il traguardo è vicino! Diretta gol live score (oggi 16 marzo 2024)

RISULTATI SERIE C: FOCUS SULLA CAPOLISTA

Il Mantova sarà naturalmente al centro della nostra attenzione per quanto riguarda i risultati di Serie C oggi. La formazione lombarda è reduce da una bellissima vittoria per 0-4 sul campo della Pergolettese, che fa seguito al 4-0 rifilato in precedenza alla Virtus Verona. Insomma, otto gol segnati e zero subiti in due partite, il modo migliore per spazzare via il piccolo passaggio a vuoto nelle settimane precedenti, con due pareggi consecutivi che di certo non erano stati una crisi, ma avevano consentito al Padova di riavvicinarsi, prima che il Mantova tornasse a spingere sull’acceleratore, tra l’altro proprio in corrispondenza di una frenata invece da parte dell’inseguitrice veneta.

Ecco allora che il Mantova ha nuovamente consolidato il proprio primo posto e vede sempre più vicino il traguardo della promozione immediata in Serie B. Oggi, in casa contro il Fiorenzuola, sulla carta l’occasione potrebbe essere propizia per fare un ulteriore passo in avanti verso quello che sarebbe il traguardo più nobile e una sorta di tuffo nel passato per il Mantova… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

UN ALTRO RICCO SABATO

I risultati Serie C saranno protagonisti con tante partite valide per la trentaduesima giornata naturalmente anche oggi, sabato 16 marzo 2024. Siamo alla metà del mese di marzo e quindi sempre più vicini alla conclusione della stagione regolare del campionato di Serie C 2023-2024, che sarà alla fine di aprile per lasciare poi spazio alla lunga avventura dei playoff e dei playout. Di conseguenza, ecco che si avvicina il momento dei primi verdetti e la posta in palio si fa sempre più alta, quindi sarà molto importante scoprire come cambieranno con le partite di oggi le classifiche dei tre gironi della Serie C.

Nel quadro dei risultati Serie C per il sabato della trentaduesima giornata del campionato sarà sicuramente protagonista soprattutto il girone A, perché il gruppo dell’Italia settentrionale nelle prossime ore ci proporrà ben sei partite. Scopriamo allora il programma dettagliato, che sarà ricco fin dalle ore 16.15, quando avremo in contemporanea Atalanta U23 Pergolettese, Legnago Salus Lumezzane e Mantova Fiorenzuola, quindi scenderà in campo anche la capolista. Doppio appuntamento invece alle ore 18.30 con Pro Patria Vicenza e Virtus Verona Giana Erminio, infine avremo alle ore 20.45 il grande derby piemontese Novara Pro Vercelli.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo nella nostra panoramica sui risultati Serie C attesi per oggi, ecco che il girone B ci proporrà invece solamente due parte, dopo le altrettante già vissute ieri. Sarà quindi un sabato tutto sommato tranquillo per il girone dell’Italia centrale, tuttavia meritano di essere segnalati i due eventi, entrambi con il fischio d’inizio alle ore 18.30, cioè Carrarese Juventus U23 e Pontedera Spal, con la formazione di Carrara che occupa la terza posizione in classifica e sarà di conseguenza la più attesa nel tardo pomeriggio di oggi.

Infine il girone C, il gruppo dell’Italia meridionale che ci proporrà gli ultimi tre appuntamenti con i risultati Serie C per oggi, dopo un anticipo già andato in scena ieri sera. Il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 18.30 per le prime due partite di questo gruppo, cioè Avellino Brindisi e Latina Messina, mentre ci daremo poi appuntamento anche alle ore 20.45, quando invece avrà inizio il derby campano Giugliano Benevento, con gli ospiti secondi che saranno di conseguenza la squadra più attesa nel sabato del girone C di Serie C.

RISULTATI SERIE C: 32^ GIORNATA

GIRONE A

ore 16.15

Atalanta U23 Pergolettese

Legnago Salus Lumezzane

Mantova Fiorenzuola

ore 18.30

Pro Patria Vicenza

Virtus Verona Giana Erminio

ore 20.45

Novara Pro Vercelli

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 74

Padova 66

Vicenza 53

Atalanta U23, Triestina 50

Legnago Salus 48

Giana Erminio, Pro Patria, Lumezzane 42

Trento, Albinoleffe 41

Pro Vercelli, Virtus Verona 39

Renate 37

Arzignano 35

Novara, Pergolettese 33

Fiorenzuola 30

Pro Sesto 26

Alessandria (-3) 18

GIRONE B

ore 18.30

Carrarese Juventus U23

Pontedera Spal

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 77

Torres 68

Carrarese 57

Perugia 55

Gubbio 51

Pescara 45

Pontedera 44

Juventus U23 42

Rimini, Arezzo 41

Lucchese 40

Pineto 39

Entella 38

Spal 35

Sestri Levante 34

Vis Pesaro, Ancona 33

Recanatese 30

Olbia 22

Fermana 21

GIRONE C

ore 18.30

Avellino Brindisi

Latina Messina

ore 20.45

Giugliano Benevento

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 67

Benevento 58

Avellino, Picerno 54

Taranto (-4) 49

Casertana 48

Crotone, Giugliano 46

Latina 44

Sorrento 41

Audace Cerignola, Acr Messina 40

Foggia, Catania 39

Potenza 37

Turris 32

Monopoli 29

Virtus Francavilla 27

Monterosi 24

Brindisi 19











