RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Oggi spicca il Padova! Diretta gol live score 32^ giornata (15 marzo 2024)

RISULTATI SERIE C: A CACCIA DEL PRIMATO

Come abbiamo già accennato, tra le squadre che giocheranno oggi per i risultati Serie C bisognerà avere un occhio di riguardo per il Padova, che è secondo nel girone A con 65 punti e quindi potrebbe ancora sognare il primo posto e con esso la promozione immediata in Serie B. Le speranze erano cresciute poche settimane fa, quando il Mantova capolista aveva infilato due pareggi consecutivi e così i veneti avevano recuperato ben quattro punti, tuttavia in seguito è stato il Padova a ottenere un pareggio e una sconfitta, così il Mantova è tornato a +9 e la sconfitta veneta contro la Giana Erminio rischia di essere la fine delle speranze.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: vincono Cesena e Juve Stabia! (11 marzo 2024)

Oggi però il calendario potrebbe dare una mano, perché il Padova gioca prima e una eventuale vittoria con ritorno a -6 potrebbe aumentare la pressione sul Mantova; tuttavia per il Padova è obbligatorio tornare alla vittoria per continuare a coltivare speranze di promozione diretta, altrimenti il capolinea potrebbe essere davvero vicinissimo per il Padova… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: crolla il Crotone! (10 marzo 2024)

I PRIMI QUATTRO ANTICIPI

I risultati Serie C ci terranno compagnia ampiamente fin da stasera dal momento che ci attendono ben quattro anticipi che apriranno la trentaduesima giornata oggi, venerdì 15 marzo 2024. Siamo sempre più vicini alla conclusione della stagione regolare del campionato di Serie C 2023-2024, si avvicina quindi il momento dei primi verdetti e la posta in palio si fa sempre più alta, quindi fin dalle prime partite del venerdì sera sarà molto importante verificare come cambieranno le classifiche dei tre gironi.

Questo anche perché tutti i gruppi saranno coinvolti con almeno una partita già stasera, per aprire il quadro dei risultati Serie C nella trentaduesima giornata del campionato. Come sempre, andiamo in ordine alfabetico e cominciamo dal girone A, che alle ore 20.45 ci proporrà Padova AlbinoLeffe. Riflettori puntati soprattutto sui padroni di casa veneti, che sono secondi nella classifica del girone settentrionale e di conseguenza devono rilanciare l’inseguimento alla capolista Mantova, mentre l’AlbinoLeffe cerca un colpo che varrebbe molto per i playoff.

Risultati serie C, classifiche/ Colpo esterno del Legnago! Diretta gol live score (oggi sabato 9 marzo 2024)

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Proseguendo nella nostra panoramica sui risultati Serie C attesi per oggi, ecco che il girone B ci proporrà invece ben due parte, entrambe con il fischio d’inizio alle ore 20.45, cioè Entella Lucchese e Rimini Pescara. Saranno quindi coinvolte molte piazze nobili del girone centrale, con gli abruzzesi che cercano la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff mentre liguri, romagnoli e toscani hanno tutte lo stesso obiettivo, che sarà quello di raggiungere proprio i playoff al termine del campionato.

Infine il girone C, che ci proporrà il quarto e ultimo appuntamento con i risultati Serie C per stasera. Il fischio d’inizio sarà sempre alle ore 20.45, in questo caso l’appuntamento è con Catania Audace Cerignola, che aprirà le danze nel gruppo meridionale. Entrambe inseguono un posto nei playoff, ma il Catania ha quattro punti in meno rispetto ai pugliesi e quindi ha la necessità anche di guardarsi alle spalle. Meglio fare punti per evitare brutte sorprese…

RISULTATI SERIE C: 32^ GIORNATA

GIRONE A

ore 20.45 Padova AlbinoLeffe

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 74

Padova 65

Vicenza 53

Atalanta U23, Triestina 50

Legnago Salus 48

Giana Erminio, Pro Patria, Lumezzane 42

Trento 41

Albinoleffe 40

Pro Vercelli, Virtus Verona 39

Renate 37

Arzignano 35

Novara, Pergolettese 33

Fiorenzuola 30

Pro Sesto 26

Alessandria (-3) 18

GIRONE B

ore 20.45 Entella Lucchese

ore 20.45 Rimini Pescara

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 77

Torres 68

Carrarese 57

Perugia 55

Gubbio 51

Pescara 45

Pontedera 44

Juventus U23 42

Arezzo 41

Lucchese, Pineto 39

Rimini 38

Entella 37

Spal 35

Sestri Levante 34

Vis Pesaro, Ancona 33

Recanatese 30

Olbia 22

Fermana 21

GIRONE C

ore 20.45 Catania Audace Cerignola

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 67

Benevento 58

Avellino, Picerno 54

Taranto (-4) 49

Casertana 48

Crotone, Giugliano 46

Latina 44

Sorrento 41

Audace Cerignola, Acr Messina 40

Foggia 39

Potenza 37

Catania 36

Turris 32

Monopoli 29

Virtus Francavilla 27

Monterosi 24

Brindisi 19











© RIPRODUZIONE RISERVATA