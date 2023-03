Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 33^ giornata, 19 marzo

RISULTATI SERIE C: OGGI SI GIOCANO I GIRONI “B” E “C”

I risultati Serie C naturalmente ci faranno abbondantemente compagnia anche oggi, domenica 19 marzo 2023, perché nelle prossime ore saranno in programma la maggior parte delle partite valide per la trentatreesima giornata di campionato, cioè il quattordicesimo turno di ritorno della Serie C 2022-2023, che arriva dal turno infrasettimanale terminato appena giovedì. La prima annotazione è relativa al fatto che saranno coinvolti il girone A e il girone C, che sono infatti scesi in campo appunto fra mercoledì e giovedì nella giornata precedente, mentre abbiamo visto in azione ieri il girone B che aveva disputato già martedì il turno infrasettimanale di Serie C.

Ben dieci partite ci attenderanno quindi per i risultati Serie C nel girone A, la cui classifica resta decisamente molto combattuta. Gli incontri odierni saranno in programma con fischio d’inizio già alle ore 12.30 per Juventus U23 Pro Patria, mentre alle ore 14.30 avranno inizio AlbinoLeffe Padova, Arzignano Sangiuliano City, Novara Pordenone e Piacenza Lecco, infine l’appuntamento sarà alle ore 17.30 per seguire FeralpiSalò Mantova, Pergolettese Pro Vercelli, Pro Sesto Renate, Triestina Vicenza e Virtus Verona Trento, per una domenica davvero ricchissima di emozioni.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Il programma dei risultati Serie C ci offrirà oggi anche le dieci partite per la trentatreesima giornata del girone C, nel quale gli incontri saranno previsti a partire dalle ore 14.30 con Avellino Picerno, Crotone Viterbese, Gelbison Catanzaro, Juve Stabia Latina, Monopoli Giugliano, Monterosi Tuscia Fidelis Andria, Pescara Turris e Potenza Messina, ma poi avremo alle ore 15.00 il fischio d’inizio per il derby Audace Cerignola Foggia, infine ci sarà alle ore 17.30 l’ultima partita, cioè l’altro derby pugliese Taranto Virtus Francavilla.

Naturalmente spicca il fatto che il Catanzaro, da mesi ormai mattatore dei risultati del girone C di Serie C, potrebbe addirittura festeggiare la promozione, nel caso in cui facesse un risultato migliore o uguale a quello del Crotone e quindi certamente in caso di vittoria. Nel girone A invece la bagarre è sempre garantita, oggi potremmo mettere in copertina la FeralpiSalò perché i bresciani sono al comando solitari, ma sbilanciarsi in pronostici è ancora decisamente troppo “pericoloso” nel girone settentrionale della Serie C…

RISULTATI SERIE C E CLASSIFICA

GIRONE A

ore 12.30

Juventus U23 Pro Patria

ore 14.30

AlbinoLeffe Padova

Arzignano Sangiuliano City

Novara Pordenone

Piacenza Lecco

ore 17.30

FeralpiSalò Mantova

Pergolettese Pro Vercelli

Pro Sesto Renate

Triestina Vicenza

Virtus Verona Trento

CLASSIFICA GIRONE A

Feralpisalò 58

Pro Sesto 56

Pordenone 55

Lecco 53

Vicenza 50

Arzignano, Virtus Verona, Renate 45

Padova, Novara, Pro Patria, Juventus U23 44

Pergolettese, Trento 41

Pro Vercelli 39

SG City Nova 37

Mantova 35

Albinoleffe 34

Triestina 32

Piacenza 28

GIRONE C

ore 14.30

Avellino Picerno

Crotone Viterbese

Gelbison Catanzaro

Juve Stabia Latina

Monopoli Giugliano

Monterosi Tuscia Fidelis Andria

Pescara Turris

Potenza Messina

ore 15.00

Audace Cerignola Foggia

ore 17.30

Taranto Virtus Francavilla

CLASSIFICA GIRONE C

Catanzaro 83

Crotone 67

Foggia, Pescara 52

Picerno 50

Audace Cerignola 48

Monopoli 45

Avellino, Virtus Francavilla 42

Juve Stabia, Potenza 41

Latina 39

Giuglano, Taranto 37

Gelbison 35

Turris 34

Acr Messina 33

Monterosi 32

Viterbese (-2) 26

Fidelis Andria 25











