RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Sono tre le partite rinviate! Diretta gol live score (oggi 24 marzo 2024)

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE RINVIATE

Presentando i risultati di Serie C per quanto riguarda le partite in programma oggi, abbiamo osservato che la domenica della 33^ giornata del campionato sarà impoverita in termini di quantità dai rinvii di ben tre incontri che sarebbero stati collocati tutti oggi pomeriggio. Nel girone A non vedremo Triestina Atalanta U23, mentre il girone B fa i conti con ben due rinvii, cioè Juventus U23 Entella e Rimini Olbia, perché la Lega Pro ha concesso il rinvio alle squadre che abbiano un congruo numero di giocatori convocati in Nazionale in questo turno che si disputa durante la sosta che ferma la Serie A e la Serie B a causa appunto degli appuntamenti internazionali.

Sono anche già stati fissati i recuperi di queste tre partite, di cui ovviamente parliamo nell’approfondire il quadro dei risultati di Serie C per le partite di questa domenica: l’appuntamento sarà per tutti mercoledì 3 aprile prossimo, quindi subito dopo Pasqua, quando avremo alle ore 14.30 il fischio d’inizio per Juventus U23 Entella, seguita alle ore 16.15 da Triestina Atalanta U23 e infine alle ore 20.30 da Rimini Olbia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOMENICA DI GRANDE CALCIO!

I risultati Serie C saranno naturalmente protagonisti anche oggi, domenica 24 marzo 2024, perché ci attenderanno altre partite per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C 2023-2024, che a dire il vero ha già vissuto un sabato molto intenso e ci proporrà invece una domenica più leggera, anche perché sarebbero state in programma tutte nelle prossime ore le tre partite che sono state invece rinviate, opzione che la Lega Pro prevede per quelle squadre che abbiano un congruo numero di giocatori convocati in Nazionale.

Domenica quindi “leggera” ma comunque molto interessante, andiamo allora a scoprire più nel dettaglio che cosa ci attenderà nelle prossime ore per i risultati Serie C della 33^ giornata, cominciando dal girone A. In questo gruppo settentrionale sono tre le partite della domenica, considerando che c’è anche un rinvio: avremo alle ore 14.00 gli appuntamenti con Pergolettese Novara e Pro Vercelli Padova, mentre alle ore 16.15 sarà la volta di Renate Arzignano.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Possiamo allora passare al girone B, che in verità è quello più colpito dai rinvii oggi, per cui la domenica dei risultati Serie C nel gruppo dell’Italia centrale ci terrà compagnia solamente con due partite, che avranno entrambe inizio alle ore 14.00: parliamo di Arezzo Fermana e Lucchese Cesena, di conseguenza la quantità sarà scarsa ma avremo modo di seguire la capolista romagnola, che sembra ormai avviata al traguardo della promozione diretta in Serie B.

Infine eccoci pure al girone C, a sua volta non molto ricco di partite per i risultati Serie C dal momento che pure nel gruppo dell’Italia meridionale non si andrà oltre le tre partite alla domenica. Sarà in questo caso un programma molto scaglionato, con ogni partita ad un orario differente: si comincerà infatti alle ore 14.00 con Turris Catania, poi avremo alle ore 16.15 Audace Cerignola Potenza ed infine alle ore 18.30 sarà la volta del derby pugliese Brindisi Taranto.

RISULTATI SERIE C: 33^ GIORNATA

GIRONE A

ore 14.00 Pergolettese Novara

ore 14.00 Pro Vercelli Padova

ore 16.15 Renate Arzignano

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 78

Padova 66

Vicenza 58

Triestina 53

Legnago Salus 52

Atalanta U23 50

Giana Erminio 46

Lumezzane 45

Trento 43

Albinoleffe, Pro Patria 42

Renate, Virtus Verona, Pro Vercelli 40

Arzignano, Pergolettese 36

Novara, Fiorenzuola 34

Pro Sesto 27

Alessandria (-3) 18

GIRONE B

ore 14.00 Arezzo Fermana

ore 14.00 Lucchese Cesena

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 80

Torres 72

Carrarese 61

Perugia 59

Gubbio 51

Pescara 48

Pontedera 47

Arezzo 44

Juventus U23 42

Rimini 41

Lucchese, Pineto 40

Sestri Levante, Entella 38

Spal 36

Ancona 34

Vis Pesaro, Recanatese 33

Olbia 25

Fermana 22

GIRONE C

ore 14.00 Turris Catania

ore 16.15 Audace Cerignola Potenza

ore 18.30 Brindisi Taranto

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 70

Benevento 61

Avellino 57

Picerno 54

Casertana 51

Taranto (-4) 50

Giugliano 49

Latina 48

Crotone 46

Foggia 45

Sorrento 42

Acr Messina 41

Audace Cerignola, Potenza 40

Catania 39

Monopoli, Turris 33

Virtus Francavilla 30

Monterosi 27

Brindisi 15











