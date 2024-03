RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Torres, tutto è deciso? Diretta gol live score (oggi 28 marzo 2024)

RISULTATI SERIE C: FOCUS SULLA TORRES

Ne abbiamo già accennato brevemente, ma è sicuro che la Torres sia una delle protagoniste più attese dei risultati di Serie C per gli anticipi in programma questa sera. Sinceramente tutto sembra deciso per i sardi, che sono secondi a undici lunghezze dalla capolista Cesena e curiosamente hanno altrettanti punti di vantaggio sul terzo posto della Carrarese, dal momento che in questa stagione le gerarchie ai vertici del girone B sono chiarissime. Salvo miracoli, il primo posto è irraggiungibile; salvo crolli, il secondo posto è blindato.

La Torres tuttavia farà bene a non abbassare troppo la tensione, perché il rischio è quello di arrivare ai playoff – che tra l’altro per la seconda iniziano molto tardi – senza avere più giocato una partita “vera” da almeno un paio di mesi. Gubbio Torres poi si prospetta come sfida molto affascinante, dal momento che gli umbri occupano il quinto posto e di conseguenza avranno a loro volta ambizioni importanti per quanto riguarda la corsa alla migliore posizione possibile nella griglia dei playoff di Serie C. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

STASERA SEI ANTICIPI!

I risultati Serie C torneranno protagonisti già oggi, giovedì 28 marzo 2024, perché il programma della trentaquattresima giornata del campionato di Serie C 2023-2024 sarà inevitabilmente condizionato dal fatto che domenica sarà Pasqua. Ecco allora che gran parte delle partite sarà giocata di sabato, mentre gli anticipi vengono “ulteriormente anticipati” lasciando libero il Venerdì Santo, motivo per cui si giocherà già questa sera, con alcuni incontri che riguarderanno tutti i gironi nel quintultimo turno della stagione regolare di Serie C.

La posta in palio per le classifiche dei gironi è sempre più alta, perché il momento dei verdetti è sempre più vicino. Nel girone A ci sarà in realtà solamente una partita per animare i risultati Serie C del giovedì, infatti alle ore 20.45 avremo il fischio d’inizio per Padova Pergolettese, con i veneti che sembrano avere alzato bandiera bianca per quanto riguarda l’inseguimento al primo posto ma devono blindare la piazza d’onore, mentre i lombardi cercano un’impresa che sarebbe fondamentale in ottica salvezza.

RISULTATI SERIE C: TUTTE LE PARTITE

Sarà tuttavia il girone B a recitare la parte del leone per quanto riguarda i risultati Serie C tra gli anticipi del giovedì, dal momento che nel gruppo dell’Italia centrale saranno in programma già stasera ben quattro partite. L’appuntamento sarà per tutti alle ore 20.45, quando ci saranno i calci d’inizio per Carrarese Perugia, Fermana Rimini, Gubbio Torres e Vis Pesaro Lucchese, con posta in palio anche in questo caso altissima per tutti gli obiettivi, escluso forse il primo posto che sembra ormai ‘prenotato’ dal Cesena, anche se la Torres proverà a tenere viva la speranza.

Infine, il girone C vivrà questa sera una situazione molto simile a quella del girone A per quanto riguarda i risultati Serie C, nel senso che pure nel gruppo più meridionale ci sarà un solo anticipo. L’appuntamento anche per questa ultima partita del girono sarà alle ore 20.45 con il fischio d’inizio di Catania Giugliano. I siciliani devono fare punti perché la salvezza non è ancora al sicuro e quindi bisogna evitare guai peggiori, mentre gli ospiti campani cercano un risultato che li consolidi sempre più nella zona playoff.

RISULTATI SERIE C, 34^ GIORNATA

GIRONE A

ore 20.45

Padova Pergolettese

CLASSIFICA GIRONE A

Mantova 78

Padova 66

Vicenza 58

Triestina 56

Legnago Salus 52

Atalanta U23 50

Giana Erminio 46

Lumezzane 45

Pro Vercelli, Trento 43

Albinoleffe, Pro Patria 42

Renate, Virtus Verona 40

Arzignano 39

Pergolettese 37

Novara 35

Fiorenzuola 34

Pro Sesto 27

Alessandria (-3) 18

GIRONE B

ore 20.45

Carrarese Perugia

Fermana Rimini

Gubbio Torres

Vis Pesaro Lucchese

CLASSIFICA GIRONE B

Cesena 83

Torres 72

Carrarese 61

Perugia 59

Gubbio 51

Pescara 48

Arezzo, Pontedera 47

Juventus U23 42

Rimini 41

Lucchese, Pineto 40

Sestri Levante, Entella 38

Spal 36

Ancona 34

Vis Pesaro, Recanatese 33

Olbia 25

Fermana 22

GIRONE C

ore 20.45

Catania Giugliano

CLASSIFICA GIRONE C

Juve Stabia 70

Benevento 61

Avellino 57

Picerno 54

Taranto (-4) 53

Casertana 52

Giugliano 49

Latina 48

Crotone 47

Foggia 45

Audace Cerignola 43

Sorrento 42

Acr Messina 41

Potenza 40

Catania 39

Turris 36

Monopoli 33

Virtus Francavilla 30

Monterosi 27

Brindisi 15











