RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: POSTICIPI DI ALTO LIVELLO

Due partite sono poche per gli standard dei risultati Serie C, eppure guai a trascurare ciò che deve ancora succedere per la trentaquattresima giornata della stagione regolare, che ormai si avvicina a conclusione e deve quindi emettere tutti i suoi verdetti più significativi. Ad esempio, questa sera sarà sicuramente di notevole interesse il match Entella Torres, alle ore 20.30 per il girone B.

Basterebbe dare un rapido sguardo alla classifica per capirlo: la Virtus Entella è la capolista, mentre la Torres punta al terzo posto. Siamo quindi ai vertici del girone dell’Italia centrale, anche se i 14 punti di differenza impediscono ai sardi di sognare una rimonta per quanto riguarda il primo posto e di conseguenza la promozione diretta. Nella scorsa giornata l’Entella ha vinto a Gubbio e, grazie al pareggio della Ternana nel derby umbro contro il Perugia, adesso i liguri sono ancora più vicini alla Serie B.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: DA CHIAVARI A LECCO, EMOZIONI CERTE

Per i risultati Serie C quindi la partita di Chiavari sarà a dir poco intrigante, con la già citata Ternana come spettatrice molto interessata e “tifosa” dei sardi, che potrebbero infatti essere uno dei principali ostacoli nella corsa dell’Entella verso il primo posto. L’altro appuntamento del lunedì sera sarà invece uno dei tanti derby lombardi del girone A, quindi alle ore 20.30 dovremo seguire con interesse pure Lecco Giana Erminio.

In questo caso, per i padroni di casa del Lecco sarà fondamentale fare punti in ottica salvezza: dopo un buon pareggio sul campo della Virtus Verona serve una conferma e possibilmente anche una vittoria per fare un concreto passo avanti ed allontanare il rischio dei sempre pericolosi playoff. La Giana Erminio arriva invece dalla sconfitta nell’andata della finale di Coppa Italia, ma la squadra di Gorgonzola è senza dubbio una bella protagonista della stagione e quindi vuole rilanciarsi nei risultati Serie C per fare un altro passo verso i playoff.

RISULTATI SERIE C, POSTICIPI 34^ GIORNATA

GIRONE A

ore 20.30 Lecco Giana Erminio

GIRONE B

ore 20.30 Entella Torres

