Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score 35^ giornata (3 aprile)

RISULTATI SERIE C: OGGI IN CAMPO I GIRONI B E C!

Sempre più vicina la fine della stagione regolare, dobbiamo quindi scoprire con grande curiosità cosa ci potranno dire oggi i risultati Serie C per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C 2021-2022, cioè il quartultimo turno prima dei verdetti di fine campionato e l’inizio di playoff e playout. Oggi domenica 3 aprile 2022 sarà una giornata intrigante e molto potrebbe succedere, soprattutto a Bari…

Vige sempre la separazione delle partite in base ai gironi di appartenenza, il sabato è stato dedicato al girone A (c’è stato però anche un anticipo nel girone C), oggi allora saranno grandi protagonisti delle consuete due fasce pomeridiane il girone B e il girone C. Da una parte un duello ancora vibrante, dall’altra il momento del verdetto più atteso è sempre più vicino…

RISULTATI SERIE C: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo allora ad elencare le partite che ci daranno oggi i risultati Serie C per la 35^ giornata di campionato. Il girone B sarà mattatore con dieci incontri su dieci, soprattutto alle ore 14.30 quando avremo Ancona Matelica Gubbio, Cesena Entella, Grosseto Siena, Imolese Fermana, Lucchese Pescara, Pistoiese Modena, Teramo Carrarese, Vis Pesaro Montevarchi e Viterbese Reggiana, mentre l’unico posticipo sarà alle ore 17.30 Pontedera Olbia. Sarà quindi una domenica campale nella corsa promozione, ma anche per i playoff e la salvezza.

Nel girone C invece ecco “solo” otto partite, considerato l’anticipo e un posticipo domani sera. Riflettori sulla capolista Bari che potrebbe già festeggiare la promozione matematica, le prime due partite saranno alle ore 14.30 Catanzaro Monterosi Tuscia e Palermo Picerno, mentre alle ore 17.30 l’appuntamento sarà con Fidelis Andria Messina, Latina Bari, Potenza Catania, Taranto Juve Stabia, Vibonese Foggia e Virtus Francavilla Campobasso.

RISULTATI SERIE C, 35^ GIORNATA

GIRONE B

Ore 14.30

Ancona Matelica Gubbio

Cesena Entella

Grosseto Siena

Imolese Fermana

Lucchese Pescara

Pistoiese Modena

Teramo Carrarese

Vis Pesaro Montevarchi

Viterbese Reggiana

Ore 17.30

Pontedera Olbia

CLASSIFICA GIRONE B

Modena 81

Reggiana 76

Cesena 60

Entella 59

Pescara 58

Ancona Matelica 50

Gubbio 47

Carrarese 42

Vis Pesaro, Pontedera, Lucchese 41

Siena, Olbia, Montevarchi, Teramo 38

Viterbese, Fermana 34

Pistoiese 32

Imolese (-2) 30

Grosseto 29

GIRONE C

Ore 14.30

Catanzaro Monterosi Tuscia

Palermo Picerno

Ore 17.30

Fidelis Andria Messina

Latina Bari

Potenza Catania

Taranto Juve Stabia

Vibonese Foggia

Virtus Francavilla Campobasso

CLASSIFICA GIRONE C

Bari 72

Catanzaro 62

Monopoli 61

Avellino 59

Palermo 57

Virtus Francavilla 55

Foggia (-2) 53

Picerno 46

Turris 45

Monterosi, Latina 44

Catania (-4), Juve Stabia 43

Campobasso 40

Taranto, Acr Messina 36

Paganese, Potenza 32

Fidelis Andria 29

Vibonese 20











