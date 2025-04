RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: LA DOMENICA DELLE CAPOLISTA

Oggi, domenica 6 aprile 2025, sarà il giorno delle capolista per i risultati Serie C, perché scenderanno in campo nelle prossime ore per la trentacinquesima giornata le tre prime dei gironi del campionato. Parliamo allora ad esempio di Vicenza Union Clodiense, derby veneto fra gli estremi opposti del girone A, considerando che invece gli ospiti sono tristemente ultimi. Insomma, sulla carta è l’occasione perfetta per il Vicenza di allungare e mettere ulteriore pressione sul Padova, che giocherà invece contro il Lecco in uno dei posticipi del lunedì.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Vince l'Arezzo! Diretta gol live score (oggi sabato 5 aprile 2025)

Il sorpasso è arrivato nella scorsa giornata, grazie alla vittoria del Vicenza a Vercelli e al pareggio del Padova, coronando un lungo inseguimento. Per il Padova potrebbero concretizzarsi i fantasmi di altre promozioni già sfuggite in modo beffardo negli ultimi anni e allora ecco che per il Vicenza è davvero ghiotta l’occasione del match casalingo contro il fanalino di coda che viene prima della partita del Padova, che domani sera potrebbe scendere in campo a -4. Alla quartultima giornata, ogni dettaglio conta…

DIRETTA/ Pergolettese Virtus Verona (risultato finale 1-2): doppietta di De Marchi! (Serie C, 5 aprile 2025)

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: GRANDE LOTTA NEI GIRONI B E C

Attenzione poi agli altri due gironi, perché per i risultati Serie C scenderanno in campo oggi sia la prima sia la seconda nel girone B e anche nel girone C. Nel gruppo dell’Italia centrale saranno in contemporanea Campobasso Entella e Ternana Carpi, i liguri hanno allungato a cinque lunghezze il loro vantaggio sugli umbri, che per di più in settimana hanno cambiato a sorpresa l’allenatore. Sicuramente l’ambiente è più tranquillo a Chiavari, staremo a vedere se anche questo elemento potrà incidere sulla corsa verso la promozione.

DIRETTA/ Juventus U23 Crotone (risultato finale 4-1): ancora Adzic, poi Guerra! (Serie C, 5 aprile 2025)

Nel girone C potremmo invece assistere a un sorpasso almeno per qualche ora, dal momento che Cavese Audace Cerignola si giocherà prima di Catania Avellino, che sicuramente sarà il big-match anche per blasone fra tutti i risultati Serie C di oggi. I pugliesi hanno infatti due punti di ritardo rispetto agli irpini e logicamente puntano al successo in casa della Cavese, che costringerebbe l’Avellino alla replica a Catania per tornare davanti. Di certo il duello è ormai lanciato e la volata sarà affascinante: chi avrà la meglio?

RISULTATI SERIE C, 35^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00

Vicenza Union Clodiense

Ore 17.30

Caldiero Terme Atalanta U23

Pro Patria Alcione Milano

Renate Triestina

GIRONE B

Ore 12.30

Torres Spal

Ore 15.00

Campobasso Entella

Ternana Carpi

GIRONE C

Ore 15.00

Cavese Audace Cerignola

Monopoli Potenza

Ore 17.30

Sorrento Messina

Ore 19.30

Catania Avellino

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE GIRONI DI SERIE C