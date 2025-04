RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: UN SABATO MOLTO RICCO

Tante partite ci faranno compagnia per i risultati Serie C oggi, sabato 5 aprile, considerata anche l’aggiunta di Arezzo Perugia nel girone B, anticipata da domani a oggi perché poi mercoledì i toscani avranno il recupero contro il Pescara, che ha già giocato negli anticipi del venerdì. Restando allora al girone B, per una volta identifichiamo come big-match una sfida di fondo classifica, perché Sestri Levante Milan Futuro avrà peso determinante per le speranze di salvezza dei liguri e della seconda squadra rossonera.

Siamo infatti ormai alla trentacinquesima giornata della Serie C 2024-2025 e di conseguenza per ogni obiettivo i punti adesso sono pesantissimi, rendendo i risultati Serie C ancora più significativi. Ecco allora ad esempio che, nel derby bresciano del girone A, cioè FeralpiSalò Lumezzane, sarà importante seguire soprattutto gli ospiti, a caccia di punti per avvicinare la salvezza senza passare dai playoff, mentre i padroni di casa sono ormai praticamente certi del terzo posto e di essere quindi fra i protagonisti più attesi ai playoff.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: CACCIA AI PLAYOFF

Restando nel girone A, potremmo mettere in evidenza anche Novara Arzignano, partita fra due squadre che sono ai margini della zona playoff. Una vittoria sarebbe quindi un enorme passo avanti, mentre chi dovesse perdere vedrebbe complicarsi di parecchio la strada verso il grande obiettivo, perché poi resteranno solamente altre tre partite per cercare la rimonta – un pareggio lascerebbe tutto immutato, ma potrebbero approfittarne le rivali in caso di vittorie altrui. Per i risultati Serie C, un’altra squadra che sta inseguendo un posto ai playoff è la Juventus U23, naturalmente nel girone C.

Tante volte abbiamo parlato dello strano campionato della seconda squadra bianconera, che a lungo ha rischiato anche in ottica salvezza, mentre adesso la lotta è serrata per un posto ai playoff, anche se la Next Gen settimana prossima dovrà fermarsi e questo potrebbe essere un vantaggio per le rivali. Motivo in più per cercare la vittoria oggi, anche se contro il Crotone quarto in classifica non sarà affatto facile: i calabresi sono tra le migliori squadre del girone e cercano una posizione di spicco nella griglia playoff…

RISULTATI SERIE C, 35^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00

Giana Erminio Trento

Ore 17.30

FeralpiSalò Lumezzane

Novara Arzignano

Pergolettese Virtus Verona

GIRONE B

Ore 15.00

Sestri Levante Milan Futuro

Vis Pesaro Rimini

Ore 17.30

Gubbio Ascoli

Pontedera Lucchese

Ore 20.30

Arezzo Perugia

GIRONE C

Ore 15.00

Altamura Picerno

Juventus U23 Crotone

Latina Trapani

CLICCA QUI PER LE CLASSIFICHE GIRONI DI SERIE C