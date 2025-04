RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: GRANDE FASCINO A CROTONE

Per i risultati Serie C della trentaseiesima giornata oggi, lunedì 14 aprile 2025, restano solamente due partite da seguire. Ci permettiamo allora di parlare subito del girone C, perché certamente Crotone Foggia è un match affascinante, tra due piazze che in anni più o meno recenti hanno conosciuto anche la Serie A e sono quindi logicamente tra le squadre di maggior seguito nella Serie C 2024-2025, sempre più vicina ai verdetti almeno per la stagione regolare.

Nello scorso weekend il Crotone ha perso male contro la Juventus U23 mentre il Foggia ha osservato un turno di riposo obbligato (avrebbe giocato contro la Turris), per cui per entrambe c’è la necessità di ripartire in classifica. I calabresi possono ancora dare l’assalto al terzo posto che garantirebbe qualche vantaggio in più nei playoff, il Foggia deve invece ancora pensare a salvarsi, sebbene le sciagure altrui abbiano reso certamente più agevole questo obiettivo. Non c’è comunque dubbio sul fatto che Crotone Foggia sia uno degli incontri di maggiore fascino quando si parla di risultati Serie C…

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: PUNTI DELICATI A CARPI

Non può avere lo stesso fascino Carpi Legnago Salus, anche se gli emiliani scrissero una pagina memorabile per tutto il calcio italiano con la promozione in Serie A del 2015. Una splendida realtà di provincia quindi, come tante altre nei risultati Serie C: ne è espressione anche la Legnago Salus, anche se nel caso dei veneti con orizzonti meno gloriosi. Vale pensando alla storia dei due club ma vale anche pensando all’attualità: il Carpi è già salvo e nelle ultime giornate potrà provare a inseguire un posto nei playoff, specie in caso di vittoria contro il fanalino di coda.

Per i veneti invece l’unico obiettivo rimasto è quello appunto di evitare l’ultimo posto che sarebbe anche la condanna a una immediata retrocessione in Serie D. La Legnago Salus ha bisogno di punti anche solo per agganciare i playout, ricordando che pure in caso di penultimo posto conclusivo bisognerà contenere il distacco dalla quintultima. Insomma, alla giornata numero 36 su 38 ogni punto evidentemente può fare la differenza e allora bastano anche “solo” due partite per infiammare i risultati Serie C.

RISULTATI SERIE C, 36^ GIORNATA

Ore 20.30

GIRONE B

Carpi Legnago Salus

GIRONE C

Crotone Foggia

