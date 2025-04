RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: VERDETTI SEMPRE PIÙ VICINI

Simon alla trentaseiesima giornata, quindi la terzultima della stagione regolare, motivo per cui i risultati Serie C acquistano sempre maggiore importanza, in particolare quando nello spazio di poche ore sono in programma ben dieci partite, come succederà oggi, sabato 12 aprile 2025, equamente divise tra le due fasce delle ore 15.00 e 17.30. Nel girone A bisognerà aspettare domani per la sfida al vertice, ma oggi ad esempio Union Clodiense Atalanta U23 potrebbe essere l’ultima chance salvezza per i veneti e d’altronde un’occasione per i nerazzurri per blindare il posto nei playoff.

Riflettori puntati anche sull’AlbinoLeffe, una delle squadre più in forma delle ultime settimane, che giocherà il derby lombardo sul campo di un Lecco che deve invece ancora mettere al sicuro la salvezza scongiurando l’ipotesi playout. Alle spalle dei bergamaschi ci sono due squadre appaiate al quinto posto: Trento Renate sarà quindi determinante per la griglia playoff, mentre purtroppo Pro Vercelli Pro Patria avrà il sapore del match fra nobili decadute, anche se i piemontesi conservano speranze di evitare i playout.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE: PARTITA PER PARTITA, COSA C’È IN GIOCO?

Gli spunti sono comunque assicurati in tutti i gruppi con i risultati Serie C. Nel girone B ad esempio in Perugia Sestri Levante gli umbri devono vincere sfruttando il turno favorevole per ambire ai playoff, ma i liguri sono in piena bagarre per evitare la retrocessione immediata in Serie D; in Spal Pontedera sono invece gli estensi nei guai, con i toscani che inseguono i playoff. In ordine cronologico tuttavia verrà prima Pianese Pineto, bella sfida fra due piccole realtà entrambe in zona playoff, esempi virtuosi.

Nel girone C purtroppo invece abbiamo avuto esempi molto negativi per i risultati Serie C, ma ora l’attualità si impone. In Cavese Catania i campani inseguiranno un posto playoff, ma i siciliani devono reagire dopo l’ultimo ko per prendersi la posizione migliore possibile; in Picerno Latina i lucani hanno lo stesso obiettivo, ma attenzione agli ospiti che non possono ancora dirsi del tutto tranquilli. Infine Giugliano Sorrento, derby campano che per i padroni di casa potrebbe valere un’ipoteca sui playoff, mentre gli ospiti vorranno riaprire la corsa…

RISULTATI SERIE C, 36^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15.00

Trento Renate

Union Clodiense Atalanta U23

Ore 17.30

Lecco AlbinoLeffe

Pro Vercelli Pro Patria

GIRONE B

Ore 15.00

Pianese Pineto

Ore 17.30

Perugia Sestri Levante

Spal Pontedera

GIRONE C

Ore 15.00

Cavese Catania

Picerno Latina

Ore 17.30

Giugliano Sorrento

